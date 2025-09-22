Le Classique rozhodol rýchly gól. Paríž pocítil pachuť prehry prvýkrát v sezóne

Momentka zo zápasu Olympique Marseille - Paríž Saint-Germain.
Momentka zo zápasu Olympique Marseille - Paríž Saint-Germain. (Autor: TASR/AP)
TASR|22. sep 2025 o 22:07
Na čele Ligue 1 ho vystriedalo Monaco.

Ligue 1 - 5. kolo

Olympique Marseille - Paríž Saint-Germain 1:0 (1:0)

Gól: 5. Aguerd

MARSEILLE. Futbalisti Olympique Marseille zvíťazili v šlágri 5. kola francúzskej Ligue 1 nad Parížom Saint-Germain 1:0.

Úradujúcemu šampiónovi tak pripravili prvú prehru v sezóne. O triumfe domácich v „Le Classique" rozhodol v 5. minúte Maročan Nayef Aguerd.

Duel mali pôvodne odohrať v nedeľu, pre hrozbu búrok ho však presunuli na pondelok. PSG chýbali pre zranenia Ousmane Dembele, Desire Doue i Bradley Barcola.

Marseillčanom ideálne vyšiel úvod a rýchlo sa ujali vedenia, keď brankár hostí Chevalier podbehol Greenwoodov center a Aguerd dopravil loptu do siete. Domáci boli v ofenzíve naďalej nebezpeční a po strele Gouiriho zachránilo Chevaliera brvno..

V druhom dejstve mal PSG výraznú územnú prevahu a v 59. minúte mohol vyrovnať Hakimi, no Rulli jeho pokus s námahou vyrazil na roh.

V nervóznom závere rozhodca ukázal červenú kartu trénerovi Marseille Robertovi de Zerbimu za protesty.

Paríž po prehre na Stade Velodrome klesol v tabuľke na druhé miesto o skóre za AS Monaco, oba tímy majú na konte 12 bodov. OM s 9 bodmi poskočil na 6. miesto.

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

    dnes 22:07
