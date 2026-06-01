Ancelottiho syn má nový angažmán, bude trénovať popredný francúzsky klub

Davide Ancelotti. (Autor: TASR/AP)
TASR|1. jún 2026 o 13:34
Dohodli sa na dvojročnej zmluve.

Talian Davide Ancelotti, syn trénera brazílskej reprezentácie Carla Ancelottiho, povedie futbalistov Lille. Tridsaťšesťročný tréner podpísal s francúzskym tímom dvojročnú zmluvu.

Účastník Ligue 1 o tom informoval na svojej oficiálnej webovej stránke.

„Som veľmi hrdý a šťastný a ďakujem prezidentovi Olivierovi Letangovi za jeho dôveru a príležitosť, ktorú mi dal. Dlho sme sa rozprávali a cítil som skutočné puto, spoločné myšlienky a hodnoty.

Lille je pre mňa perfektný tím. Má jasnú identitu, vysoké štandardy a silnú pracovnú morálku. Je to seriózny, ambiciózny a súťaživý klub, ktorý pravidelne pôsobí v európskych súťažiach. Je pre mňa veľkou cťou reprezentovať Lille.

V uplynulej sezóne skončilo Lille na treťom mieste v Ligue 1. Tím sa kvalifikoval do hlavnej fázy Ligy majstrov UEFA 2026/2027.

Ligue 1

