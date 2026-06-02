Francúzsky klub má problémy. Miliónové straty mu môžu ohroziť účasť v Európe

Francúzsky futbalový klub Olympique Marseille je podľa denníka L'Equipe ohrozený vylúčením z európskych súťaží v sezóne 2026/2027. Podľa zdroja dosiahli straty klubu za uplynulé tri sezóny 157 miliónov eur.
Provensálsky klub podpísal s Medzinárodnou európskou úniou (UEFA) záväzok dosiahnuť od roku 2022 finančnú rovnováhu v súlade s pravidlami finančného fair play.
Táto dohoda stanovila maximálnu stratu 60 miliónov eur počas troch sezón. Denník informoval, že predstavitelia UEFA tento týždeň preskúmajú celý prípad.
V uplynulej sezóne Ligue 1 obsadili Marseillčania piate miesto, ktoré im dáva právo hrať v Európskej lige.