Francúzsky klub má problémy. Miliónové straty mu môžu ohroziť účasť v Európe

Olympique Marseille. (Autor: TASR/AP)
TASR|2. jún 2026 o 08:39
Francúzsky futbalový klub Olympique Marseille je podľa denníka L'Equipe ohrozený vylúčením z európskych súťaží v sezóne 2026/2027. Podľa zdroja dosiahli straty klubu za uplynulé tri sezóny 157 miliónov eur.

Provensálsky klub podpísal s Medzinárodnou európskou úniou (UEFA) záväzok dosiahnuť od roku 2022 finančnú rovnováhu v súlade s pravidlami finančného fair play.

Táto dohoda stanovila maximálnu stratu 60 miliónov eur počas troch sezón. Denník informoval, že predstavitelia UEFA tento týždeň preskúmajú celý prípad.

V uplynulej sezóne Ligue 1 obsadili Marseillčania piate miesto, ktoré im dáva právo hrať v Európskej lige.

