Tolič: Tréner Weiss povedal, aby som zostal. Chcel som napredovať v Slovane

„Netuším, či to bolo mnou alebo to bol dar od Boha,“ spomína v rozhovore na veľký večer chorvátsky futbalista MARKO TOLIČ .

BRATISLAVA. Vďaka dvom gólom do siete dánskeho Midtjyllandu sa stal hrdinom Tehelného poľa. Slovan Bratislava sa dostal po prvýkrát v histórii do Ligy majstrov.

Takmer som nespal. Je to však prirodzené. Po každom zápase máte problém zaspať, no tento zápas bol divočina. Viedli sme, potom sme prehrávali. Nedarilo sa nám, mali sme hlavy dole. No po druhom góle na 2:2 sa všetko zmenilo. Atmosféra bola šialená.

Bola iba otázka času, kedy pridáme tretí gól. Mali sme aj šťastie, keď v závere trafil súper žrď. Na druhý deň mi jeden z priateľov povedal, že ak by ste mali napísať scenár tejto noci, lepší by ste nevymysleli. Streliť dva góly v takomto historickom zápase bolo niečo výnimočné.

Cítil som, že sa ku mne blíži obranca po ľavej ruke. Zámerne som zhruba sekundu počkal, aby sa ku mne priblížil a mal pocit, že dokáže zblokovať strelu. Hneď som vedel, že sa mi neoplatí okamžite zakončiť z takého uhla. Vyšlo mi to.

Pred druhým gólom som však chcel strieľať čo najskôr (smiech). Ale opäť som videl, že obranca bude chcieť zblokovať strelu. Povedal som si, že nie je šanca, aby mi to opäť vyšlo. No dopadlo to perfektne. Do zakončenia som musel vložiť všetku silu, keďže ľavá noha nie je mojapreferovaná. Lopta zapadla do siete a ja som spadol na zem.

Pamätám si, že ku mne pribehol Kuco (Juraj Kucka) a spýtal som sa ho, čo sa práve stalo. Či sa mi sníva? Odpovedal mi: „Áno, snívaš, je to nádherný sen!” (smiech) Bol to pocit, aký som v živote zažil po prvý alebo druhýkrát. Bolo to niečo čarovné. Netuším, či to bolo mnou alebo to bol dar od Boha. Cítil som sa uvoľnene.

Pamätám si, ako som stál na plote a oslavoval s fanúšikmi. Mohli ste vidieť, ako sa nás tréner (Vladimír Weiss) snažil upokojiť, no v takej situácii to nebolo možné. Niečo nám hovoril, no v tom hluku sme mu nič nerozumeli (smiech).