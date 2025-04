Definícia šialenstva? Bol by to tento zápas, radoval sa hrdina po neskutočnej prestrelke

O približne desať minút neskôr ho kamera znovu vyhľadala: mal zaťaté päste, na tvári triumfálny výraz a jeho otec ho nadšene dvíhal do výšky.

BRATISLAVA. Malý chlapec na tribúne už to neuniesol a začal zúfalo vzlykať. Jeho obľúbené mužstvo práve prehrávalo vo štvrťfinále Európskej ligy.

Do predĺženia však išli Francúzi už v oslabení, v 89. minúte bol po diskutabilnej žltej karte vylúčený Tolisso.

V 114. minúte sa Červení diabli vrátili do zápasu vďaka gólu Bruna Fernandesa z pokutového kopu.

Bol to prvý zápas v histórii Európskej ligy, v ktorom padlo deväť gólov a prvý v histórii európskych pohárov, v ktorom videli diváci v predlžení až päť presných zásahov.

Ak je klub, ktorý má zázračné obraty v posledných minútach vo svojej DNA, je to práve Manchester United.

V Premier League im patrí 14. priečka tabuľky, ale v prípade triumfu v Európskej lige by získali miestenku v najprestížnejšej súťaži.

Zakončil ako stredný útočník

„Nebol to výkon na tej najvyššej úrovni, ale takéto víťazstvo môže byť pre nás obrovskou vzpruhou. Je to ako snehová guľa, ktorá sa nabaľuje a nabaľuje. Veríme, že dôjdeme až do konca,“ vravel po zápase Mainoo.

Na ihrisko prišiel v 86. minúte za Rasmusa Hojlunda. „Snažil som sa priniesť na ihrisko energiu,“ zdôraznil.

„Ak by ste si vyhľadali v slovníku slovo šialenstvo, asi by tam opísali tento zápas. Bol to šialený zápas a je neskutočné po ňom byť na tej správnej strane. Naši fanúšikovia budú mať skvelé spomienky,“ uviedol autor víťazného gólu Harry Maguire.