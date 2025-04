ONLINE: Manchester United - Olympique Lyon dnes, Európska liga LIVE (odveta štvrťfinále)

Hráči francouzského celku bojují v domácí lize o druhou příčku, za kterou se nacházejí o dva body. V Ligue 1 střídají dobré výkony s těmi horšími, a to je v souboji o druhé místo lehce brzdí. V Evropě si zajistili jarní část šestým místem, které je poslalo přímo do osmifinále. V něm svěřenci Paula Fonsecy vyzvali rumunské FCSB, se kterým si lehce poradili. Zvítězili v obou zápasech a postup slavili po celkové výhře 7:1. Do utkání na Old Trafford budou hráči Lyonu vstupovat se dvěma ligovými výhrami v řadě. Naposledy zvládli venkovní utkání na půdě Auxerre.Malick Fofana – 6 branek a 1 asistenceGeorges Mikautadze – 4 branky a 5 asistencíRayan Cherki – 3 branky a 8 asistencíNuamah E.