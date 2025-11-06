Dvojgólový Foden rozžiaril Manchester. Je to výnimočný hráč, chválil ho Guardiola

Phil Foden oslavuje gól
Fotogaléria (18)
Phil Foden oslavuje gól (Autor: TASR/PA via AP)
TASR|6. nov 2025 o 10:38
ShareTweet0

Phil je späť, vyhlásil kouč City.

MANCHESTER. Tréner Pep Guardiola po triumfe futbalistov Manchestru City nad Borussiou Dortmund 4:1 v Lige majstrov velebil Phila Fodena.

Anglický krídelník vsietil dva góly a pripomenul sa trénerovi reprezentácie Thomasovi Tuchelovi, ktorý ho nezaradil do nominácie na októbrové zápasy.

„Phil je späť. Proti Dortmundu potvrdil, že je to výnimočný hráč. Myslím si, že v Anglicku sa nenájde nikto, kto by zapochyboval o jeho kvalitách a schopnostiach.

Musí sa však neustále zlepšovať a pracovať na sebe, lebo má v reprezentácii silnú konkurenciu," uviedol Guardiola pre akreditované médiá.

Foden v prvom polčase obaľovačkou spoza šestnástky otvoril skóre stredajšieho šlágra. Nadviazal na neho nórsky kanonier Erling Haaland 18. gólom v 14. súťažnom dueli za ManCity v prebiehajúcom ročníku.

Po zmene strán definitívne poistil triumf domácich svojím druhým gólom Foden, ktorý skóroval takmer identickým spôsobom ako v prvom dejstve.

Fotogaléria zo zápasu Manchester City - Borussia Dortmund (Liga majstrov - 4. kolo)
Hráč Phil Foden (uprostred) z Manchestru City sa teší z gólu so spoluhráčmi a fanúšikmi počas zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov Manchester City - Borussia Dortmund.
Brankár Dortmundu Gregor Kobe počas zápasu 4. kola hlavnej fázy Ligy majstrov proti Borussii.
Rayan Cherki strelil štvrtý gól Manchestru City v zápase 4. kola hlavnej fázy Ligy majstrov proti Borussii Dortmund.
Rayan Cherki oslavuje gól Manchestru City v zápase 4. kola hlavnej fázy Ligy majstrov proti Borussii Dortmund.
18 fotografií
Rayan Cherki oslavuje gól Manchestru City v zápase 4. kola hlavnej fázy Ligy majstrov proti Borussii Dortmund.Phil Foden oslavuje svoj gól v zápase 4. kola hlavnej fázy Ligy majstrov medzi jeho Manchestrom City a Borussiou Dortmund.Erling Haaland skóruje v zápase 4. kola hlavnej fázy Ligy majstrov medzi jeho Manchestrom City a Borussiou Dortmund.Phil Foden strieľa prvý gól Manchestru City v zápase 4. kola hlavnej fázy Ligy majstrov proti Borussii Dortmund.Phil Foden oslavuje svoj gól v zápase 4. kola hlavnej fázy Ligy majstrov medzi jeho Manchestrom City proti Borussii Dortmund.Hráč Erling Haaland (uprostred) z Manchestru City sa teší z gólu so spoluhráčmi počas zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov Manchester City - Borussia Dortmund.Hráč Phil Foden z Manchestru City sa teší z gólu počas zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov Manchester City - Borussia Dortmund v Manchestri.Hráč Phil Foden (uprostred) z Manchestru City sa teší z gólu so spoluhráčmi a fanúšikmi počas zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov Manchester City - Borussia Dortmund.

Iskierku nádeje pre Borussiu ešte vykresal v 72. minúte Waldemar Anton, no City si tri body postrážilo a v nadstavení druhého polčasu uzavrel na rozdiel troch gólov striedajúci Rayan Cherki.

Foden priznal, že uplynulé obdobie bolo pre neho náročné. „V minulej sezóne sa nám odrazu prestalo dariť a aj moje výkony mali klesajúcu tendenciu. Prišiel som o stabilné miesto v základnej jedenástke.

Každá ťažká skúška vás však posilní. Musíte sa snažiť opäť dostať na tú správnu cestu. Myslím si, že City v tejto sezóne ukazuje záblesky tímu, ktorým bol v nedávnej minulosti a aj ja sa cítim na ihrisku čoraz lepšie."

VIDEO: Zostrih zápasu Manchester City - Borussia Dortmund

Haaland sa opäť zapísal do historických štatistík. Stal sa prvým hráčom, ktorý skóroval v piatich dueloch Ligy majstrov za sebou v drese troch rôznych klubov. Predtým sa mu to podarilo za Dortmund a rakúsky Salzburg.

V najprestížnejšej klubovej súťaži zaznamenal už 54 gólov. „Erling má skvelú formu, v Manchestri i nórskej reprezentácii strieľa góly ako na bežiacom páse. Jeho prínos je obrovský," zdôraznil Guardiola.

Tabuľka: Liga majstrov - ligová fáza

Liga majstrov

Liga majstrov

    Phil Foden oslavuje gól
    Phil Foden oslavuje gól
    Dvojgólový Foden rozžiaril Manchester. Je to výnimočný hráč, chválil ho Guardiola
    dnes 10:38
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»Dvojgólový Foden rozžiaril Manchester. Je to výnimočný hráč, chválil ho Guardiola