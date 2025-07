Česká liga hlási rekordný prestup. Slavista mieri do londýnskeho klubu

Senegalčan Malick Diouf putuje zo Slavie Praha do anglického West Hamu za 22 miliónov eur, čo v českej mene znamená 542 miliónov korún.

Tvrdík neoblomne tvrdil, že 20-ročný talentovaný stredopoliar, resp. obranca nepôjde nikam za menej ako 25 miliónov eur, čiže viac ako 600 miliónov korún.

West Ham sa nakoniec k spomenutej sume aspoň priblížil, keďže sa mu podarilo predať ghanského stredopoliara Mohammeda Kudusa do Tottenhamu za 55 miliónov libier.

"Súčasťou transferu do West Hamu má byť aj bonus 4 milióny eur rovnako ako percentá z prípadného budúceho predaja. Doterajší rekord v predaji futbalistu z Česka do zahraničia bol odchod brankára Antonína Kinského zo Slavie do Tottenhamu za 16,5 milióna eur," napísal web tv.nova.cz.

"Dvaja za jeden roky," komentoval Tvrdík na X-ku dva veľké prestupy do Anglicka zo svojho klubu.