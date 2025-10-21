Sektor hostí bude prázdny. Maccabi odmieta vstupenky na zápas s Aston Villou

TEL AVIV. Izraelský futbalový klub Maccabi Tel Aviv vyhlásil, že odmietne akékoľvek ponúknuté vstupenky do sektoru hostí na zápas Európskej ligy na pôde Aston Villy.
A to napriek výzvam, aby mesto Birmingham zrušilo zákaz vstupu pre fanúšikov Maccabi.
Minulý týždeň anglická polícia označila zápas, ktorý sa uskutoční 6. novembra vo Villa Parku, za vysokorizikový.
Ako dôvod uviedla násilnosti a nenávistné trestné činy, ku ktorým došlo minulú sezónu, keď Maccabi Tel Aviv hral v Amsterdame proti Ajaxu.
Zákaz vstupu fanúšikov Maccabi na zápas proti Ville vyvolal rozsiahlu kritiku, vrátane reakcie britského premiéra Keira Starmera, ktorý povedal, že ide o nesprávne rozhodnutie.
„Bezpečnosť a pohodlie našich fanúšikov sú prvoradé a na základe ťažkých skúseností sme sa rozhodli odmietnuť akékoľvek pridelené vstupenky pre hosťujúcich fanúšikov. Naše rozhodnutie by malo byť chápané v tomto kontexte.
Zohrali sme dôležitú úlohu pri rozvoji futbalových talentov z celého sveta bez ohľadu na rasu či vieru. Náš tím tvoria moslimskí, kresťanskí aj židovskí hráči a aj naša fanúšikovská základňa je rôznorodá.
Dúfame, že sa okolnosti zlepšia a že v blízkej budúcnosti budeme môcť hrať v Birminghame v športovom a priateľskom prostredí,“ citovala agentúra AP z vyhlásenia Maccabi Tel Aviv.