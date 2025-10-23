ONLINE: Olympique Lyon - FC Bazilej dnes, Európska liga LIVE (3. kolo)

LYON. Futbalisti tímov Olympique Lyon a FC Bazilej dnes hrajú zápas tretieho kola ligovej fázy Európskej ligy v ročníku 2025/2026.
Začiatok zápasu je naplánovaný na 18.45 h na štadióne Parc Olympique Lyonnais. V drese domácich by nemal v základnej zostave chýbať slovenský brankár Dominik Greif.
ONLINE PRENOS: Olympique Lyon - FC Bazilej (Európska liga LIVE, Dominik Greif, 3. kolo, ligová fáza, štvrtok, výsledky, NAŽIVO)
Európska liga 2025/2026
23.10.2025 o 18:45
3. kolo
Lyon
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Bazilej
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 3. kola Európskej ligy medzi mužstvami Olympique Lyon a FC Bazilej.
Lyon je po odohratých dvoch kolách zatiaľ stopercentný, keď si v prvom zápase poradil s Utrechtom tesne 1:0. Triumf si futbalisti z francúzskej ligy pripísali aj v druhom stretnutí, keď porazili rakúsky Salzburg 2:0. Po skvelej víťaznej forme však prišli v posledných dvoch ligových kolách dve zaváhania, keď nestačili na Toulouse a Nice. Bude preto zaujímavé sledovať, či dnes uvidíme medzi troma tyčkami aj slovenského brankára Dominika Greifa.
Bazilej otvoril nový ročník Európskej ligy prehrou 1:2 na trávniku Freiburgu, keď neodvrátil porážku napriek zníženiu v záverečnej desaťminútovke. V druhom kole si však futbalisti zo švajčiarskej ligy napravili chuť, keď porazili nemecký Stuttgart výsledkom 2:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:45.