Košice posúvajú mladých brankárov do Európy. Ďalší mieri do portugalského tímu

Mladučký brankár FC Košice Lukas Pelegrin odchádza na ročné hosťovanie s opciou na prestup do portugalského tímu Sporting Braga.
Je to už tretí mladý brankár košickej akadémie v krátkom čase, ktorý zaujal renomovaný európsky klub.
Po Jakubovi Vinarčíkovi, ktorý zamieril do Juventusu Turín, a Dávidovi Kalaninovi, ktorý prestúpil do Slavie Praha, dostáva príležitosť presadiť sa v zahraničí aj Lukas Pelegrin.
"Je to ďalší dôkaz kvalitnej práce našej mládežníckej akadémie a systematického rozvoja talentovaných brankárov.
Lukas, ďakujeme za tvoju doterajšiu prácu v žlto-modrých farbách a prajeme ti veľa úspechov, zdravia a šťastia. Nech sa ti v SC Braga darí a naplno využiješ túto veľkú príležitosť," informoval oficiálny web FC Košice.
Podľa oficiálnych štatistík Sportnetu Lukas Pelegrin odchytal v minulej sezóne dovedna 34 zápasov a celkovo 1359 minút.
S tímom FC Košice obsadil v najvyššej súťaži mladšieho dorastu v konkurencii 13 tímov konečné siedme miesto s bilanciou 11 víťazstiev - 7 remíz - 8 prehier.
Podľa oficiálnej stránky klubu sa pripojí k tímu do 19 rokov a v zmluve sa nachádza aj opcia na prestup.
Fantastický pocit a zároveň výzva
Braga na svojej oficiálnej stránke poskytla aj krátky rozhovor s mladým Slovákom. „Je to fantastický pocit a zároveň výzva. Skvelá príležitosť ukázať moje schopnosti a naďalej sa zdokonaľovať.
Nič z toho by však nebolo možné bez mojich rodičov, trénerov a agentov, za čo im patrí obrovská vďaka,“ citovala brankára stránka klubu. Pelegrin vyniká najmä v práci s loptou, ktorá je už teraz na vysokej úrovni a považuje to za jednu zo svojich predností.
Vo svojej kariére sa vydáva podobnou cestou ako Čech Lukáš Horníček, ktorý tiež ako 16-ročný v roku 2019 najprv posilnil mládežnícky tím Bragy.
Dosiahnuť jeho úroveň bude jedným z cieľov
Po uplynutí hosťovania podpísal zmluvu a po kvalitných výkonoch naprieč kategóriami sa v polovici ročníka 2024/2025 dostal až na pozíciu jednotky v A-tíme. Na začiatku augusta prestúpil do Newcastlu United za 30 miliónov eur.
„Určite budem vnímať Lukášovu púť v SC Braga ako motiváciu. Bude pre mňa vzorom a pokúsiť sa dosiahnuť jeho úroveň bude jedným z cieľov mojej kariéry,“ vyjadril sa Pelegrin.