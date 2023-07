V lige odohral 1000 minút. Obetoval kariéru, aby zachránil senický futbal

Akonáhle Žilina rozohrala zo stredového kruhu, rozhodca trikrát fúkol do píšťalky. Domáci vďaka tomu ubránili aspoň najtesnejšie víťazstvo.

Keď v 91. minúte prišiel na ihrisko, Senica prehrávala 0:3. O minútu neskôr znížil Kováč, chvíľu na to využil fatálnu chybu brankára Kopičár.

SENICA. Bol veľký talent senického futbalu. V najvyššej súťaži debutoval už mesiac po 17. narodeninách, na konci bláznivého zápasu so Žilinou.

Možno to niektorých prekvapí, ale stále v Senici. Z mesta, kde vlani zanikol mužský futbal, nikdy neodišiel. Pomáhal zachrániť mládež a teraz obnovuje seniorský tím.

Mužský A-tím v utorok trénoval na senickom štadióne prvýkrát od konca sezóny 2021/22. Veľkú zásluhu na tom má práve Lukáš Kučera.

„Bol hnací motor pri založení A-tímu. Nikdy nechcel odísť, ani do vyššej súťaže, ani do Rakúska či zahraničia. Je to Seničan ako sa patrí. Naháňa rovesníkov aj ďalších chlapcov, veľmi chce, aby sa futbal v meste rozbehol,“ ospevoval ho šéf klubu Ivan Tobiáš.

Trikrát a dosť

Paradoxne, Kučera skoncoval v mysli s vrcholovým športom skôr, než senický klub definitívne vylúčili z profesionálnych súťaží.

„Už keď som si druhýkrát zranil koleno, povedal som si, že ešte raz a skončím,“ rozpráva Lukáš Kučera svoj futbalový príbeh.