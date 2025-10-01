Haraslín nehral za Spartu Praha od záveru augusta. Kedy sa vráti na ihrisko?

BRATISLAVA. Po viac ako mesačnej pauze sa chystá návrat slovenského futbalového reprezentanta Lukáša Haraslína do zostavy českej Sparty Praha.
Dvadsaťdeväťročný bratislavský rodák by mohol nastúpiť už vo štvrtok v Európskej konferenčnej ligy proti írskemu Shamrocku Rovers.
Kapitán Sparty nútene pauzoval pre zranenie od záveru augusta. Zdravotnú indispozíciu si privodil v ligovom súboji proti Zlínu a vynechal aj prvé dve stretnutia reprezentácie SR v kvalifikácii o postup na MS 2026.
"Je na tom dobre. Trénoval a bude súčasťou tímu na štvrtkový zápas, Pre nás je dosť poznať, či je na ihrisku alebo nie. Budeme radi, keď nejaké minúty dostane," vyhlásil kouč Brian Priske podľa webu iDnes.cz.
Haraslínov návrat do súťažného diania je pre Spartu dobrou správou aj v súvislosti s víkendovým ligovým derby proti Slavii Praha.
"Momentálne je pre nás najdôležitejší zápas ten so Shamrockom. Chceme tri body, chceme začať víťazne. To je pre nás naozaj kľúčové. V základnej časti máme len šesť zápasov a každý bod sa ráta,“ zdôraznil Priske.
Sparta proti Shamrocku nastúpila aj vlani v lete v kvalifikácii o LM. Pražania ovládli obe stretnutia - vonku 2:0 a doma 4:2.