Haraslín rešpektoval po zápase herný čas od trénera. Poznáte ma, emócie neschovávam, povedal

PRAHA. Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín sa vo štvrtkovom stretnutí Konferenčnej ligy proti Rakówu Čenstochová (0:0) ocitol v neobvyklej pozícii.
Na ihrisko sa dostal v 24. minúte ako striedajúci hráč za zraneného Albiona Rrahmaniho, hlavný tréner Brian Priske však kapitána tímu stiahol z hry predčasne v 76. minúte, čo 29-ročného slovenského krídelníka prekvapilo, no rozhodnutie šéfa lavičky po dueli rešpektoval.
Haraslín oživil hru „rudých“ a v ofenzívnej fáze prispieval ku kreativite svojho tímu. Duel však z rozhodnutia dánskeho kormidelníka nedohral a svoj koniec v stretnutí dal najavo v momente, keď zbadal svoje číslo na tabuli ukazujúcej striedania.
„Poznáte ma, emócie neschovávam. Tieto boli zrejme negatívne, ale niekedy to zo seba musíte dostať,“ vysvetlil Haraslín pocity podľa portálu iDnes.cz.
Za jeho stiahnutím z hry boli nedávne zdravotné problémy. Najskôr sa zranil v septembri, následne aj v októbri. Od posledných ťažkostí naskočil iba na 15 minút v ligovom dueli na ihrisku v Karvinej. „To, že som musel ísť dolu ma štvalo po športovej stránke.
Cítil som sa fajn, ale tréneri vedia, koľko mi môžu dať minút. Za dva dni máme ďalší zápas. Bol to športový hnev, ale so všetkým rešpektom k trénerovi, spoluhráčom aj fanúšikom,“ zdôraznil Haraslín.
Kluboví kondiční tréneri a fyzioterapeuti pri návratoch hráčov po zranení zohľadňujú tréningové dáta, ktoré získavajú pomocou moderných metód. Trénerom odporučili, aby Haraslín proti Rakówu odohral maximálne 30 minút, čo v súčte oboch polčasov výrazne prekročil. „´Šulo´ odohral viac minút, ako sme pôvodne chceli.
Mal v sezóne už dve zranenia, v uplynulom týždni moc neodtrénoval. Keby dohral celý zápas, nebol by zrejme pripravený hrať v nedeľu proti Tepliciam. Následne ho čakajú ďalšie dva zápasy za národný tím.
Nie je úplne fit, preto ho musíme chrániť. Moja práca je udržať ho do Vianoc zdravého, aby zregeneroval a bol pripravený na druhú časť sezóny,“ obhájil svoj krok Priske.
Stiahnuť slovenského krídelníka z hry nebolo pre neho jednoduché, keďže Haraslín patril k najnebezpečnejším mužom na ihrisku. „Odporučenie znelo maximálne 30 minút, hral skoro hodinu.
Naozaj ho potrebujeme počas víkendu a potom si budeme držať všetky palce, aby sa v reprezentácii nezranil. To už nemáme pod kontrolou. Urobil som rozhodnutie, ktoré je najlepšie pre celý tím, ale verím, že aj pre neho a jeho zdravie,“ dodal Priske.
Haraslín rešpektoval toto rozhodnutie. „Tréner potrebuje hráčov stopercentne zdravých, niekedy urobí výnimku. Pomaly som sa do toho dostával, mal som pôvodne naskočiť okolo 60. až 70. minúty,“ povedal a vyjadril sa aj k bezgólovej remíze s poľským súperom, ktorá znižuje šance Sparty na priamy postup do jarnej vyraďovacej fázy.
„Mrzí nás to, máme zrejme zviazané nohy. Vo finálnej fáze sa trochu trápime. Už to potrebujeme zlomiť,“ dodal Haraslín.
Samsunspor aj s Ľubomírom Šatkom na čele
Európska konferenčná liga pozná po odohratej polovici zápasov ligovej fázy prvých postupujúcich minimálne do play off. Bez prehry sú na čele s deviatimi bodmi turecký Samsunspor aj so slovenským reprezentantom Ľubomírom Šatkom.
Stopercentné je aj slovinské NK Celje a nemecký 1. FSV Mainz 05. Trojica tímov už s určitosťou neskončí mimo postupujúcej 24-ky.
Nasledujú sedembodové tímy (AEK Larnaka, Lausanne, Rayo Vallecano, Racing Štrasburg), pričom tento počet bodov v minuloročnej edícii KL takisto zaručoval účasť v play off.
Na priamy postup (miesto v top 8) stačilo pred rokom 11 bodov v kombinácii s priaznivejším skóre. Opačné problémy má jediný slovenský zástupca ŠK Slovan Bratislava, ktorý má po troch dueloch v kolónke nulu, rovnako ako Rapid Viedeň a maltský Hamrun.