Dúfa, nová sezóna bude ešte úspešnejšia. Giroud predĺžil zmluvu s Lille

Francúzsky futbalový útočník Olivier Giroud predĺžil o rok kontrakt s OSC Lille. Klub Ligue 1 o tom informoval na svojej oficiálnej webovej stránke.
Tridsaťdeväťročný Giroud je s 57 gólmi najlepší strelec v histórii francúzskej reprezentácie, na MS 2018 v Rusku s ňou získal titul.
„Stotožňujem sa s futbalovou víziou OSC Lille, preto som sa rozhodol predĺžiť spoluprácu o ďalší rok. Je to klub, ktorý je symbolom hodnôt a tvrdej práce. Dúfam, že nová sezóna bude pre nás ešte úspešnejšia," uviedol Giroud, ktorý v uplynulom ročníku skončil s Lille tretí a bude mať možnosť zahrať si Ligu majstrov.
V roku 2012 získal v najvyššej francúzskej súťaži titul s Montpellierom. Neskôr pôsobil v londýnskych kluboch Arsenal a Chelsea i v AC Miláno.