PSG odštartuje nový ročník ligy doma. Veľký ťahákom sezóny bude súboj v jej závere

Futbalisti Paríža St. Germain oslavujú s fanúšikmi po obhajobe titulu v Lige majstrov.
Futbalisti Paríža St. Germain oslavujú s fanúšikmi po obhajobe titulu v Lige majstrov. (Autor: TASR/AP)
TASR|10. jún 2026 o 17:11
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PSG narazí na rivala Olympique Marseille 20. septembra.

Futbalisti Paríža St. Germain začnú cestu za obhajobou majstrovského titulu v Ligue 1 v auguste doma proti Stade Rennes.

V stredu to oznámila francúzska Profesionálna futbalová liga (LFP). PSG narazí na rivala Olympique Marseille 20. septembra, teda v piaty súťažný víkend.

Víťaz Francúzskeho pohára Racing Lens, ktorý skončil v minulej sezóne druhý v tabuľke, odštartuje nový ligový ročník cez víkend 21.-23. augusta domácim duelom s Auxerre.

Záverečným veľkým ťahákom sezóny bude súboj PSG s Olympique Lyon, ktorý je na programe 9. mája, teda týždeň pred finále Francúzskeho pohára. Sezóna v Ligue 1 vyvrcholí 29. mája 2027, informovala agentúra AFP.

Ligue 1

    Futbalisti Paríža St. Germain oslavujú s fanúšikmi po obhajobe titulu v Lige majstrov.
    Futbalisti Paríža St. Germain oslavujú s fanúšikmi po obhajobe titulu v Lige majstrov.
    PSG odštartuje nový ročník ligy doma. Veľký ťahákom sezóny bude súboj v jej závere
    dnes 17:11
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