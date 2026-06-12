Nováčik Ligue 1 predĺžil zmluvu s trénerom. Podiel v klube majú aj Djokovič, Courtois a Massa

Francúzsky futbalový klub Le Mans FC predĺžil zmluvu s trénerom Patrickom Videirom, ktorý ho doviedol späť do najvyššej súťaže Ligue 1.
Nováčik súťaže neuviedol dĺžku nového kontraktu, podľa zdroja agentúry AFP však platí do roku 2029.
Le Mans hral naposledy medzi francúzskou elitou v sezóne 2009/10, v roku 2013 ho pre finančné problémy preradili až do šiestej ligy.
Videira prišiel do klubu v roku 2024 z korzického štvrtoligového tímu AS Furiani-Agliani. V 78 zápasoch na lavičke Le Mans dosiahol 43 víťazstiev, 21 remíz a 14 prehier.
„Predĺženie zmluvy odráža snahu klubu stavať na stabilite a kontinuite. Tie sú ústrednými piliermi projektu nových majiteľov zameraného na dlhodobý rozvoj Le Mans FC,“ uviedol klub vo vyhlásení.
Klub je vo vlastníctve brazílskeho investičného fondu OutField. Medzi menšinových akcionárov patria aj brankár Thibaut Courtois, srbský tenista Novak Djokovič a bývalý pilot F1 Felipe Massa.