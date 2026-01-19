V Ružomberku pokračuje tréner brankárov. Tímu v minulosti pomohol k double

Účastník futbalovej Niké ligy MFK Ružomberok predĺžil spoluprácu s trénerom brankárom Ľubošom Hajdúchom do 30. júna 2028.
Bývalý reprezentant má pod Čebraťom výbornú vizitku, keďže počas jeho pôsobenia sa z Liptova posunula do Česka hneď kvarteto brankárov - Matúš Macík, Ivan Krajčírik, Tomáš Frühwald a pred dvoma týždňami Dominik Ťapaj.
„Do ružomberského klubu som prišiel v roku 2002 ako brankár z treťoligových Levíc. Pamätám si na priateľský zápas počas zimy, keď sme zdolali Ružomberok 3:0, aj vďaka jednému môjho gólu z penalty, hoci som stál v bráne.
Následne ma Ružomberok oslovil,“ zaspomínal si dnes 45-ročný Hajdúch. „V roku 2016, po iných, aj zahraničných pôsobiskách, som sa vrátil do Ružomberka. Ešte ako brankár, no človek zároveň rozmýšľal aj čo ďalej. Vtedy mi bol ponúknutý trénerský post.
Najprv so si spravil trénerské ´áčko´ a potom aj najvyššiu brankársku PRO UEFA licenciu,“ doplnil pre TASR.
Hajdúch medzi žrďami bol pri ružomberskom „double“ v sezóne 2005/2006 a na svojom konte má tiež päť štartov v národnom tíme Slovenska, vrátane pamätného víťazstva nad Francúzskom na štadióne Stade de France v Paríži 2:1 pri svojom reprezentačnom debute v marci 2006.