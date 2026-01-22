Favoritovi chcú vyfúknuť postup. Obec z východu Slovenska má za sebou vydarenú jeseň

Tabuľka Majstrovstiev regiónu – 4. liga Východ naznačuje, že na jar čaká fanúšikov množstvo zaujímavých zápasov.
Vývoj v čele tabuľky napovedá, že do boja o postup sa môžu zapojiť ešte minimálne štyri mužstvá. Na prvom mieste je Partizán Bardejov, ktorý má po vypadnutí z tretej ligy jasný cieľ – návrat späť.
Skomplikovať jeho plány sa však pokúsia druhý FK Čaňa, tretí FK Slovan Kendice a do boja môže zasiahnuť aj štvrtý FK Gerlachov. Do konca súťaže zostáva 13 zápasov, v hre je 39 bodov, takže ešte môže nastať všeličo.
V Čani sa futbal hrá už 100 rokov a klub má za sebou aj slávnejšie obdobia. Fanúšikovia tu mohli vidieť aj druhú najvyššiu súťaž v sezónach 2000/2001 a 2002/2003.
Momentálne si zástupca najväčšej obce na Slovensku počína veľmi dobre. Po jesennej časti má FK Čaňa bilanciu 9 víťazstiev, 1 remízu a 3 prehry so skóre 40:19 a ziskom 28 bodov. Na vedúci Partizán Bardejov stráca štyri body.
O aktuálnom dianí v klube FK Čaňa a plánoch do budúcnosti rozprával skúsený 35-ročný stredopoliar PAVOL ŠUĽÁK.
Aká je vaša futbalová história?
Hrával som vo Future Humenné (3. liga), Lokomotíve Košice (2. liga), Slavoji Trebišov (2. liga), Cigánde v Maďarsku (3. liga), v Kalši (3. liga), Kechneci (4. liga) a v Čani (4. liga).
Najradšej vo svojej kariére spomínam na začiatky v Humennom, doteraz tam mám veľa kamarátov.
Veľmi pekné spomienky mám aj na pôsobenie v drese Lokomotívy Košice, kde som strávil tri sezóny a na jar 2016 sme bojovali o postup do prvej ligy. Boli sme výborná partia na ihrisku aj mimo neho a dodnes som v kontakte s mnohými spoluhráčmi.
Čo vás priviedlo do Čane?
Do súčasného mužstva ma priviedol tréner Petričko. Nebolo to ťažké rozhodovanie, pretože Čaňa patrí medzi najlepšie mužstvá v 4. lige a má vysoké ambície.
Ako hodnotíte účinkovanie mužstva v jesennej časti?
Jesennú časť hodnotím pozitívne. Vydarili sa nám viaceré zápasy, napríklad v Gerlachove alebo v Rudňanoch. Mrzí nás duel s Bardejovom, no treba uznať kvalitu súpera, ktorý je jasným favoritom na postup.
Ako vidíte súčasnú úroveň 4. ligy?
Úroveň 4. ligy trochu klesla, keďže až štyri mužstvá postúpili, no kvalita súťaže je stále na slušnej úrovni. Hrajú v nej skúsení hráči s veľkou kvalitou a popri nich aj množstvo mladých, talentovaných futbalistov.
Zápasy vonku sú stále veľmi náročné. Nováčikovia, ktorí postúpili, priniesli do súťaže oživenie a kvalitu.
Ako sa vám darilo na jeseň?
Na začiatku jesene som sa zranil, natiahol som si sval a chvíľu mi trvalo, kým som sa dostal späť do formy. Na konci jesene to už bolo podľa mojich predstáv a potešil ma aj pekný gól v Pavlovciach.
Čo by chcela Čaňa dosiahnuť na jar?
Z tímového hľadiska urobíme všetko pre to, aby sme Bardejovu čo najviac skomplikovali cestu za postupom a pri troche šťastia mu ho aj vyfúkli. Z osobného hľadiska chcem odohrať čo najviac zápasov bez zranení a pomôcť mužstvu k nášmu cieľu.