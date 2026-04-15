Kúzlo Anfieldu sa vytratilo. Paríž vystrašil Európu, rozhodol hráč svetovej úrovne

Po hodine hry prehrával Liverpool s Borussiou Dortmund 1:3 a zdalo sa, že v atraktívnom trénerskom súboji zdolá Thomas Tuchel svojho učiteľa.
Zverenci Jürgena Kloppa sa však nevzdali a napokon po góle Dejana Lovrena z 91. minúty oslavovali víťazstvo 4:3 a postup do semifinále Európskej ligy.
Od tohto pamätného večera ubehlo desať rokov a fanúšikovia Liverpoolu verili, že aj v utorok zažijú na Anfield Road ďalší magický večer.
"The Reds" sa proti Parížu St. Germain snažili dotiahnuť dvojgólové manko z prvého zápasu, no impulz v podobe kontaktného gólu tribúny nedostali.
"Kúzlo Anfieldu sa nenaplnilo," napísal francúzsky denník L'Equipe po tom, čo PSG vyhral v Liverpoole druhýkrát za trinásť mesiacov. Tento raz 2:0.
Salah začal na lavičke
Po úvodnom súboji v Parku Princov (2:0) sa veľa diskutovalo o taktike trénera Arneho Slota, ktorý sa rozhodol vyrukovať s päťčlennou defenzívou.
Ofenzívna sila francúzskeho šampióna ho natoľko mátala, že stavil na niečo, čo Liverpoolu nie je vlastné a na ihrisku to vôbec nefungovalo.
Aj pred domácou odvetou Slot prekvapil, keď na lavičke nechal Mohameda Salaha. Klubová legenda Jamie Carragher z toho nebola nadšená.
"Nemôžem tomu uveriť. Nerozumiem, prečo nehrá. Prvý zápas nehral, cez víkend skóroval v Premier League a stále patrí k najlepším strelcom tímu.
Isak nie je stopercentne fit a nikdy nehral s Ekitikém. Naopak, Salah pozná systém, takže mi to nedáva zmysel. Som v šoku," povedal pre CBS.
Slot čakal s nasadením Salaha a po polčase ho chcel vymeniť za Alexandra Isaka, ktorý nie je pripravený na plnú záťaž. Do hry však išiel už po polhodine, keďže bez kontaktu so súperom zostal ležať Hugo Ekitiké.
Pre francúzsky futbal je to paradoxne čierna škvrna na postupe PSG, keďže zranenie členka môže Ekitikého pripraviť o blížiace sa MS. "Vyzerá to naozaj zle. Zajtra podstúpi vyšetrenia," uviedol Slot.
Kľúčový zákrok kapitána
Salah patril po príchode na trávnik k najlepším hráčom Liverpoolu. Po dvoch skvelých centroch vyzval do šancí Miloša Kerkeza, no ten neskóroval.
V 31. minúte pri jeho zakončení skvele zasiahol brankár Matvej Safonov a následne pred číhajúcim Virgilom van Dijkom odkopol loptu Marquinhos.
"Pre obrancu sú takéto momenty lepšie, ako keď strelí gól. Najviac si ich užívam. Bol to reflex, vrhol som sa na loptu. Sú to detaily, ktoré menia hru," povedal brazílsky kapitán o jednom z kľúčových zákrokov.
Po zmene strán Liverpool herne dominoval. Mal viacero dobrých streleckých pozícií, ale podobne ako vlani nedokázal doma proti PSG skórovať.
"Minulý týždeň sme prehrali 0:2, čo bol lepší výsledok, než sme si zaslúžili. Naopak, doma sme dostali oveľa menej. Minulý rok aj tentokrát sme na Anfielde mali vyhrať," lamentoval tréner Liverpoolu.
Pred zaplnenými tribúnami sa jeho hráči dostali k 21 pokusom, no len päť mierilo na bránu. V týchto prípadoch podržal hostí ruský brankár.
"Som spokojný s mojím výkonom. Bol to ťažký zápas, no podarilo sa nám uspieť. Byť v semifinále Ligy majstrov je úžasné," povedal Safonov, ktorý v hodnotení denníka Le Parisien dostal známku 8 z 10.
Postrach anglických klubov
PSG postúpil do semifinále tretíkrát po sebe a stáva sa postrachom anglických mužstiev. Za ostatné dve sezóny vyradil až štyri kluby z Premier League - dvakrát Liverpool a tiež Aston Villu, Arsenal a Chelsea.
La Gazzetta dello Sport napísala, že Paríž vystrašil Európu, čím narážala na suverénny postup cez klub, ktorý v lete minul na posily 500 miliónov eur.
"Zápas na Anfielde potvrdil, že okrem talentu má tím Luisa Enriqueho aj správnu mentalitu, ktorá môže spôsobiť rozdiel," uvádza denník.
Hrdinom zápasu bol Ousmane Dembélé, ktorý najskôr skóroval umiestnenou strelou a v závere dotiahol brejk Bradleyho Barcolu. Pre Francúza to bol len tretí duel v Lige majstrov, v ktorom strelil viac ako gól.
"Poznáme jeho schopnosti, je to hráč svetovej úrovne," povedal tréner Enrique o Dembélém, ktorý môže pomýšľať na obhajobu Zlatej lopty.
Od denníka Le Monde dostali Parížania za svoj výkon známku B+ a v semifinále narazia na lepšieho z dvojice Bayern Mníchov - Real Madrid.
"Keď uprednostním jeden tím, budeme hrať s druhým. Ich odvetu si pozriem pokojne v Paríži s pivom v ruke," dodal po zápase tréner Enrique.