Do zápasu sme vložili všetko, vravel Dúbravka. Proti Liverpoolu vytiahol niekoľko skvelých zákrokov

Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka bol hlavný hrdina tímu Burnley, ktorý remizoval v sobotňajšom zápase 22. kola Premier League na ihrisku FC Liverpool 1:1.
Jeho tím čelil výraznej prevahe domácich, no napokon získal cenný bod v boji o záchranu.
Do zápasu vložili všetko
„Do tohto zápasu sme vložili všetko – ducha, úsilie, tvrdú prácu. Bolo to vidieť od prvej minúty až do konca,“ povedal Dúbravka pre oficiálny web Burnley.
Slovenský reprezentant dostal od viacerých špecializovaných portálov najvyššiu známku zo všetkých hráčov na ihrisku. V 32. minúte úspešne čelil penalte Dominika Szoboszlaia, ktorý trafil iba hornú žrď.
Dúbravka predtým viackrát podržal svoj tím, no v 42. minúte inkasoval, keď sa prudkou strelou zvnútra šestnástky prezentoval Florian Wirtz.
VIDEO: Zákroky Martina Dúbravku
Marcus Edwards však v druhom dejstve vyrovnal na konečných 1:1. Liverpool sa dostal až k 32 streleckým pokusom, z toho 11 smerovalo na bránu. Výrazná herná prevaha však neviedla k víťazstvu.
Zaslúžia si viac takýchto výsledkov
„Museli sme bojovať a byť trpezliví. Bol to pre mňa rušný zápas, ale to je moja práca a dôvod, prečo som tu.
Obrancovia mi pomohli s niekoľkými odkopmi z bránkovej čiary a ja som sa im potom snažil pomôcť so zákrokmi a udržať nás v hre. Museli sme sa neustále sústrediť.
Myslím si, že počas sezóny sme si zaslúžili viac takýchto výsledkov. Dnes sa to vyplatilo a som rád, že som mohol zohrať svoju úlohu,“ konštatoval Dúbravka, ktorý nadviazal na výkon s Manchestrom United, v ktorom jeho tím získal bod za remízu 2:2.
Burnley naďalej figuruje v pásme zostupu so 14 bodmi. Na Nottingham, ktorý je prvý nad čiarou zostupu, stráca osem bodov.
Tréner Liverpoolu Arne Slot povedal, že chápe reakciu fanúšikov, ktorí po remíze s outsiderom nešetrili piskotom.
„V mojej hlave nebolo iba bučanie, ale aj frustrácia. Musíme vzdať rešpekt Burnley za obranu, odkopávanie lôpt a za všetko, čo chcete ako tréner Burnley chcete vidieť.
Ak by sme však ako Liverpool neboli sklamaní z domácej remízy s Burnley, niečo by bolo zle,“ uviedol Slot.