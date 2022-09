Liptovský Mikuláš stále čaká na prvý triumf, Skalica zabodovala tretí raz za sebou

Jozef Kostelník, tréner L. Mikuláša: "Myslím si, že sme odohrali hlavne v druhom polčase veľmi dobrý zápas. Súpera sme dokázali dostať pod tlak, zavrieť pred šestnástkou. Vytvorili sme si niekoľko šancí, bolo tam aj brvno, ale nemáme šťastie."

Juraj Jarábek, tréner Skalice: "Futbal sa asi divákom nepáčil. Z obidvoch strán to bolo nervózne, ale videl som väčšie vloženie do zápasu u domácich. Z nášho tímu môžem pochváliť len brankára a obrannú štvoricu. Bod sme uhrali so šťastím."