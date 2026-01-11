Greif sledoval postup Lyonu z lavičky. Premiérovým gólom rozhodol Endrick

Futbalisti Lyonu vo Francúzskom pohári zvíťazili v Lille 2:1 a postúpili do osemfinále. Premiérovým gólom za Olympique rozhodol 19-ročný brazílsky útočník Endrick, ktorý nedávno prišiel na hosťovanie z Realu Madrid.
Slovenský brankár Dominik Greif sledoval zápas z lavičky náhradníkov.
Lyon išiel do vedenia už po 45 sekundách. Útočník Moreira využil zlú komunikáciu medzi domácim brankárom Bodartom a obrancom Ngoyom, zmocnil sa lopty a zakončil do prázdnej bránky.
Belgický obranca Ngoy odčinil svoje zaváhanie v 28. min, keď zostal v súperovom vápne po rohovom kope a bol úspešným strelcom na konci následnej akcie.
Nerozhodný stav vydržal len 14 minút. Tolisso šikovnou tečou predĺžil Šulcov center na zadnú tyč a Endrick premiérovým gólom v drese Olympiqueu rozhodol.
Brazílskeho útočníka v 72. min nahradil Čech Adam Karabec, ktorý mal šancu pridať tretí gól Lyonu, ale tesne minul.