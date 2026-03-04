Toulouse si pripísalo cenný skalp. V penaltovom rozstrele vyradilo Marseille

Futbalisti FC Toulouse sa prebojovali do semifinále Francúzskeho pohára.
V stredajšom štvrťfinálovom dueli zvíťazili na pôde Olympique Marseille 4:3 v jedenástkovom rozstrele, v riadnom hracom čase sa zápas skončil nerozhodne 2:2.
Slovenský stredopoliar v službách Toulouse Mário Sauer do hry nezasiahol, duel sledoval z lavičky náhradníkov.
Francúzsky pohár - štvrťfinále:
FC Lorient - OGC Nice 0:0, 5:6 na strely z 11 m
ČK: 44. Pagis (Lorient)
Olympique Marseille - FC Toulouse 2:2 (1:1), 3:4 na strely z 11 m
Góly: 2. Greenwood (z 11 m), 56. Paixao - 13. Gboho, 60. Cresswell
/M. Sauer (Toulouse) na lavičke náhradníkov/