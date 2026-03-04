Toulouse si pripísalo cenný skalp. V penaltovom rozstrele vyradilo Marseille

Futbalisti Toulouse oslavujú gól.
Futbalisti Toulouse oslavujú gól. (Autor: X / Toulouse FC)
TASR|4. mar 2026 o 23:28
Klub slovenského futbalistu Mária Sauera postúpil už do semifinále.

Futbalisti FC Toulouse sa prebojovali do semifinále Francúzskeho pohára.

V stredajšom štvrťfinálovom dueli zvíťazili na pôde Olympique Marseille 4:3 v jedenástkovom rozstrele, v riadnom hracom čase sa zápas skončil nerozhodne 2:2.

Slovenský stredopoliar v službách Toulouse Mário Sauer do hry nezasiahol, duel sledoval z lavičky náhradníkov.

Francúzsky pohár - štvrťfinále:

FC Lorient - OGC Nice 0:0, 5:6 na strely z 11 m

ČK: 44. Pagis (Lorient)

Olympique Marseille - FC Toulouse 2:2 (1:1), 3:4 na strely z 11 m

Góly: 2. Greenwood (z 11 m), 56. Paixao - 13. Gboho, 60. Cresswell

/M. Sauer (Toulouse) na lavičke náhradníkov/

Coupe de France

