Greif sa prizeral sklamaniu. Lyon končí v pohári po penaltovom rozstrele

ČTK|5. mar 2026 o 23:41
Slovenský brankár sledoval zápas z lavičky.

Futbalisti Lyonu vypadli vo štvrťfinále Francúzskeho pohára doma s Racingom Lens.

V štvrtej minúte nastavenia sa im síce podarilo zásluhou 18-ročného útočníka Remiho Himberta vyrovnať na 2:2, ale potom v rozstrele prehrali 4:5.

Slovenský brankár Dominik Greif bol na lavičke v pozícii náhradníka.

Hostia začali súboj druhého a tretieho tímu ligovej tabuľky lepšie, v prvom polčase sa trafili Florian Thauvin a po jeho prihrávke tiež bývalý hráč pražskej Slavie Abdallah Sima. Lyon znížil v 67. min zásluhou Romana Jaremčuka.

Rozstrel rozhodlo jediné zaváhanie Moussy Niakhatého, ktorého strelu gólman Robin Risser zneškodnil.

Coupe de France

    dnes 23:41
