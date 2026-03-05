Greif sa prizeral sklamaniu. Lyon končí v pohári po penaltovom rozstrele

Futbalisti Lyonu vypadli vo štvrťfinále Francúzskeho pohára doma s Racingom Lens.
V štvrtej minúte nastavenia sa im síce podarilo zásluhou 18-ročného útočníka Remiho Himberta vyrovnať na 2:2, ale potom v rozstrele prehrali 4:5.
Slovenský brankár Dominik Greif bol na lavičke v pozícii náhradníka.
Hostia začali súboj druhého a tretieho tímu ligovej tabuľky lepšie, v prvom polčase sa trafili Florian Thauvin a po jeho prihrávke tiež bývalý hráč pražskej Slavie Abdallah Sima. Lyon znížil v 67. min zásluhou Romana Jaremčuka.
Rozstrel rozhodlo jediné zaváhanie Moussy Niakhatého, ktorého strelu gólman Robin Risser zneškodnil.