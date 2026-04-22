Nice zabojuje o prvú trofej od roku 1997. Vo finále pohára je po štyroch rokoch

Hráči Nice sa tešia z gólu (Autor: OGC Nice)
TASR|22. apr 2026 o 23:10
Wahi dal oba presné zásahy.

Francúzsky pohár - semifinále

Racing Štrasburg - OGC Nice 0:2 (0:0)

Góly: 51. a 82. Wahi (druhý z 11 m) 

Futbalisti OGC Nice v stredu postúpili do finále Francúzskeho pohára. Na pôde Štrasburgu vyhrali 2:0 a môžu tak zabojovať o prvú trofej od roku 1997. V májovom finále na Stade de France ich čaká Racing Lens.

Nice triumfovalo vďaka dvom presným zásahom útočníka Elyea Wahiho v druhom polčase, ktorý spečatil výhru svojho tímu z pokutového kopu.

Nice, ktoré bojuje v lige o udržanie, čaká finále pohára po štyroch rokoch. Táto trofej je zároveň poslednou v histórii klubu, keď v roku 1997 zdolal Guingamp.

Francúzsky pohár - pavúk play-off

