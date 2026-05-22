Francúzsky pohár má premiérového víťaza. Tím korunoval vydarenú sezónu

Na snímke Florian Thauvin (uprostred) z Lensu sa teší z gólu počas finálového duelu Francúzskeho pohára. (Autor: TASR/AP)
TASR|22. máj 2026 o 23:14
Hral vo finále Francúzskeho pohára trikrát, no zakaždým bez zisku trofeje.

Francúzsky pohár - finále

Racing Lens - OGC Nice 3:1 (2:1)

Góly: 25. Thauvin, 42. Edouard, 78. Sima – 45.+3 Coulibaly

Futbalisti Racingu Lens získali prvýkrát v histórii Francúzsky pohár. V piatkovom finálovom stretnutí na štadióne Stade de France v Saint-Denis zdolali OGC Nice 3:1.

O góly víťazov sa postarali Florian Thauvin, Odsonne Edouard a striedajúci Abdallah Sima.

Zverenci Pierra Sagea tak korunovali vydarenú sezónu, v ktorej skončili v tabuľke Ligue 1 na druhom mieste za sériovým šampiónom Parížom St. Germain a ako vicemajster si vybojovali účasť v Lige majstrov.

Lens hral doteraz vo finále Francúzskeho pohára trikrát, no zakaždým bez zisku trofeje (1948, 1975, 1998).

Nice si nenapravilo chuť po nelichotivom 16. mieste v tejto sezóne najvyššej súťaže, po ktorom musí ešte o zotrvanie medzi elitou zabojovať v baráži s tretím tímom tabuľky druhej ligy AS Saint-Étienne.

Klub z Nice nepridal do zbierky štvrtú trofej z Coupe de France, v ktorom uspel v rokoch 1952, 1954 a 1997.

Francúzsky pohár - pavúk play-off

Coupe de France

