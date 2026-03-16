Poruší Bayern zákon o detskej práci? Nemci hlásia problém na brankárskom poste

Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov sa pre problémy na brankárskom poste môže dostať do problému so zákonom.
Ak bude medzi troma žrďami alebo na lavičke 16-ročný Leonard Prescott a zverenci Vincenta Kompanyho prehajdákajú päťgólový náskok, prípadné predĺženie osemfinále Ligy majstrov proti Atalante Bergamo bude znamenať porušenie zákona o detskej práci.
Nemeckého mladíka Prescotta, narodeného v USA, môžu Bavori povolať do hry, pretože Manuel Neuer, Jonas Urbig, Sven Ulreich a Leon Klanac sú zranení. Urbig má otras mozgu z prvého zápasu, ale možno bude pripravený na stredu, informovala agentúra DPA.
Ulreich odohral svoj prvý zápas po viac ako roku a pol v sobotnom remízovom zápase 1:1 proti Bayeru Leverkusen a podal výborný výkon predtým, ako si natrhol sval.
Bayern by porušil zákon o detskej práci, ak by 16-ročný Prescott hral predĺženie. Nemecký tím vedie po prvom zápase osemfinále v Taliansku 6:1, takže šanca, že sa zápas pretiahne cez 23.00 h, je minimálna.
Podľa nemeckého pracovného práva 16-ročný hráč nemôže pracovať po tomto čase. Ak bude Urbig pripravený chytať, Prescott bude pravdepodobne na lavičke tretí zápas za sebou.
Aj to sa však počíta ako práca a Bayern by mohli pokutovať za porušenie zákonov o detskej práci, keby sa zápas dostal do predĺženia.