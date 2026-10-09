Šok v závere pre Dortmund. Zápas ma dobre rozbehnutý, no potom prišiel kolaps

Bundesliga - 5. kolo
Borussia Dortmund - Werder Brémy 2:2 (0:0)
Góly: 80. Svensson, 85. Schlotterbeck - 88. Reis, 90+3. Füllkrug
Futbalisti Dortmundu prišli v závere predohrávky 5. kola nemeckej ligy proti Brémam o dvojgólové vedenie a remízou 2:2 stratili prvé body v sezóne.
Cez víkend sa tak môžu na Borussiu bodovo dotiahnuť Bayern Mníchov a Freiburg. Zápas, ktorý bol až do 80. minúty bez gólov, priniesol v záverečnej štvrťhodine drámu.
Favorizovaní a aktívnejší domáci sa vďaka gólom Daniela Svenssona a Nica Schlotterbecka dostali v 85. minúte do vedenia 2:0 a zdalo sa, že osláviť piatu výhru v piatom zápase bundesligovej sezóny už nič neohrozí.
V 88. minúte však Ludovit Reis strelou spoza pokutového územia, ktorá sa odrazila od žrde, znížil na 1:2. V druhej minúte nadstaveného času potom Niclas Füllkrug vyrovnávajúcim gólom šokoval osemdesiattisícový Signal Iduna Park.
Súčasný navrátilec do Werderu, ktorý v minulosti pôsobil aj v Dortmunde, skóroval hlavou.
So štyrmi gólmi patrí medzi šiestich najlepších strelcov bundesligy, medzi ktorými je aj český útočník Leverkusenu Patrik Schick..