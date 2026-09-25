Ako kapitán vyhral s Hamburgom takmer všetko. Zomrela veľká legenda klubu

Bývalý kapitán SV Hamburg Peter Nogly zomrel vo štvrtok vo veku 79 rokov. Informoval o tom bundesligový futbalový klub s odvolaním sa na jeho rodinu.
Nogly skonal po dlhej a ťažkej chorobe. Klub ho označil za „výnimočnú osobnosť a vodcovskú postavu“, ako aj za „obrovského miláčika fanúšikov a jedného z najlepších obrancov“ v histórii tímu.
Nogly pôsobil v Hamburgu v rokoch 1969 až 1980 a získal s ním bundesligový titul, Nemecký pohár i Pohár víťazov pohárov. V Bundeslige odohral 320 zápasov, pričom v 122 z nich viedol mužstvo ako kapitán.
Tento jeho počin prekonal iba Uwe Seeler. Nogly, prezývaný „dub“, bol tvrdý obranca, no počas kariéry ho nikdy nevylúčili.
Z Hamburgu odišiel do Severnej Ameriky a hráčsku kariéru ukončil v roku 1989 opäť v Nemecku.
Patril medzi prvé osobnosti uvedené do Siene slávy Hamburgu, fanúšikovia ho zvolili do klubového tímu storočia a v rokoch 2014 až 2017 pôsobil v dozornej rade klubu, informovala agentúra dpa.