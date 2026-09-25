Ako kapitán vyhral s Hamburgom takmer všetko. Zomrela veľká legenda klubu

Peter Nogly.
Peter Nogly. (Autor: X/Hamburger SV)
TASR|25. sep 2026 o 16:41
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V Bundeslige odohral 320 zápasov, pričom v 122 z nich viedol mužstvo ako kapitán.

Bývalý kapitán SV Hamburg Peter Nogly zomrel vo štvrtok vo veku 79 rokov. Informoval o tom bundesligový futbalový klub s odvolaním sa na jeho rodinu.

Nogly skonal po dlhej a ťažkej chorobe. Klub ho označil za „výnimočnú osobnosť a vodcovskú postavu“, ako aj za „obrovského miláčika fanúšikov a jedného z najlepších obrancov“ v histórii tímu.

Nogly pôsobil v Hamburgu v rokoch 1969 až 1980 a získal s ním bundesligový titul, Nemecký pohár i Pohár víťazov pohárov. V Bundeslige odohral 320 zápasov, pričom v 122 z nich viedol mužstvo ako kapitán.

Tento jeho počin prekonal iba Uwe Seeler. Nogly, prezývaný „dub“, bol tvrdý obranca, no počas kariéry ho nikdy nevylúčili.

Z Hamburgu odišiel do Severnej Ameriky a hráčsku kariéru ukončil v roku 1989 opäť v Nemecku.

Patril medzi prvé osobnosti uvedené do Siene slávy Hamburgu, fanúšikovia ho zvolili do klubového tímu storočia a v rokoch 2014 až 2017 pôsobil v dozornej rade klubu, informovala agentúra dpa.

Bundesliga

    Peter Nogly.
    Peter Nogly.
    Ako kapitán vyhral s Hamburgom takmer všetko. Zomrela veľká legenda klubu
    pi 16:41
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