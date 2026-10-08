Bayern chce udržať hviezdy. Člen dozornej rady verí v zotrvanie Kanea aj ďalšieho klenotu

Michael Olise a Harry Kane.
Michael Olise a Harry Kane. (Autor: TASR/AP)
TASR|8. okt 2026 o 16:19
ShareTweet0

Kaneovi sa končí aktuálna zmluva na konci sezóny.

Člen dozornej rady futbalového Bayernu Mníchov Karl-Heinz Rummenigge verí, že ofenzívne klenoty Harry Kane a Michael Olise čoskoro podpíšu s bavorským tímom nové zmluvy.

Anglickému útočníkovi Kaneovi sa končí aktuálna zmluva na konci sezóny a Bayern s ním už rokuje o predĺžení spolupráce.

Talentovaný Francúz Olise má kontrakt platný do roku 2029. „Obaja chcú zostať v Bayerne a ja som presvedčený, že Harry podpíše novú zmluvu už onedlho.

Michael by ho mal napodobniť,“ citovala bývalého predsedu predstavenstva Bayernu agentúra DPA.

Obaja hráči sa v uplynulom období stali kľúčovými hráčmi kádra a darí sa im aj v národnom tíme.

Kane tento týždeň vyrovnal rekord Petra Shiltona v počte reprezentačných štartov za Anglicko (125), zatiaľ čo Olise v Lige národov strelil štyri góly a pridal aj dve asistencie.

Dvojica je aj v hre o Zlatú loptu a Kane patrí do širšieho okruhu favoritov na zisk tohto ocenenia. „Môžeme hovoriť o veľkom šťastí.

Sú to hráči svetovej triedy, akí sa len tak ľahko nenájdu a ktorí sú pre nás už nejaký čas nesmierne dôležití,“ dodal Rummenigge.

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    Michael Olise a Harry Kane.
    Michael Olise a Harry Kane.
    Bayern chce udržať hviezdy. Člen dozornej rady verí v zotrvanie Kanea aj ďalšieho klenotu
    dnes 16:19
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Nemecko»Bundesliga»Bayern chce udržať hviezdy. Člen dozornej rady verí v zotrvanie Kanea aj ďalšieho klenotu