VIDEO: Zlý deň pre Neuera. Chybou spôsobil najrýchlejší gól v histórii Bundesligy

Nemecký futbalista Robin Fellhauer z FC Augsburg zaznamenal najrýchlejší gól v histórii Bundesligy.
V sobotňajšom zápase 5. kola proti Bayernu Mníchov ním otvoril skóre už v ôsmej sekunde a jeho tím napokon remizoval s úradujúcim majstrom 2:2.
Z víťazstva sa tešil slovenský krídelník Leo Sauer, ktorého Stuttgart triumfoval na pôde nováčika z Paderbornu 2:0.
Fellhauer hneď po úvodnom výkope napádal brankára Manuela Neuera. Kapitán Bavorov ho pri odkope nechtiac trafil a 28-ročný stredopoliar s loptou dobehol do prázdnej brány.
VIDEO: Gól po chybe Neuera
Obhajcov titulu vrátil po polčase do hry Ismael Saibari, ale domácich poslal opäť do vedenia Rodrigo Ribeiro v 64. minúte.
Bod pre Bayern napokon zachránil desať minút pred koncom riadneho hracieho času Nathaniel Brown.
Zverenci trénera Vincenta Kompanyho zaváhali už druhýkrát v tomto ročníku a po piatich stretnutiach sú priebežne druhí za Borussiou Dortmund.
Len druhé víťazstvo v sezóne zaznamenal Stuttgart. V Paderborne otvoril skóre Jeff Chabot v 25. minúte a gólovú poistku v závere pridal Chris Führich.
Práve jeho vystriedal v 85. minúte Sauer, ktorý má po letnom príchode z Feyenoordu Rotterdam v Bundeslige odohraných dokopy 32 minút.
Gólovú prestrelku priniesol súboj Mainzu z Bayerom Leverkusen, ktorý sa skončil triumfom „farmaceutov“ 4:3.
Šampióni zo sezóny 2023/2024 dvakrát viedli o dva góly, v drese domácich sa dvoma zásahmi blysol francúzsky pravý obranca Anthony Caci.
Livan Burcu rozhodol o víťazstve Unionu Berlín nad ďalším nováčikom súťaže Elversbergom, ktorý v úvode súťaže prekvapujúco zdolal Leverkusen aj Mönchengladbach.
Bundesliga - 5. kolo:
FC Augsburg - Bayern Mníchov 2:2 (1:0)
Góly: 1. Fellhauer, 64. Ribeiro - 55. Saibari, 80. Brown
TSG Hoffenheim - Hamburger SV 2:3 (1:1)
Góly: 45.+4. Bornauw (vlastný), 53. Conte - 12. Poulsen, 83. Moffi, 90.+4 Muheim, ČK: 65. Bernardo (Hoffenheim) po 2. ŽK
FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen 3:4 (2:2)
Góly: 33. a 42. Caci, 90.+2 Hollerbach - 5. Andrich, 9. Schick, 55. Quansah, 65. Diaby
SC Paderborn - VfB Stuttgart 0:2 (0:1)
Góly: 25. Chabot, 84. Führich
/L. Sauer (Stuttgart) nastúpil v 85. min./
Union Berlín - SV Elversberg 1:0 (0:0)
Gól: 81. Burcu