Divoký zápas v Ligue 1. Lens po polčase vstal z popola a zmazal trojgólové manko

Hráči Racingu Lens (Autor: TASR/AP)
TASR|24. apr 2026 o 23:36
Vyrovnať dokázal v nadstavenom čase.

Ligue 1 - 31. kolo

Stade Brest – Racing Lens 3:3 (3:0)

Góly: 8. Guindo, 24. Tousart, 42. Ebimbe – 60. Thauvin, 64. Sima, 90.+4 Saint-Maximin

Futbalisti Racingu Lens sa vo francúzskej Ligue 1 priblížili k lídrovi tabuľky Parížu St. Germain na rozdiel troch bodov.

V piatok remizovali v stretnutí 31. kola na ihrisku Stade Brest 3:3, keď v druhom polčase zmazali trojgólový náskok domácich.

Vo štvrtej minúte nadstavenia vyrovnal Allan Saint-Maximin. Obhajca PSG má ešte k dobru sobotný zápas na pôde SCO Angers. Brest poskočil priebežne na 10. miesto.

