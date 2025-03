Plzeň statočne vzdorovala Laziu. Jedno oko sa smeje, druhé plače, vyjadril sa tréner

Futbalisti českej Viktorie Plzeň dokázali v druhom polčase skórovať, čo by doviedlo odvetný osemfinálový duel do predĺženia, ale Alessio Romagnoli vyrovnávajúcim zásahom zaistil talianskemu tímu postupovú remízu.

Mali sme vyhrať doma

"Jedno oko sa smeje, druhé plače. V Ríme to už bolo ťažké, mali sme vyhrať v Plzni. Nakoniec sme doma prehrali, tam sa rozhodlo.

Sľúbili sme, že sa to ešte pokúsime v odvete zmeniť a plnili sme to. Nechýbalo veľa, možno malý kúsok šťastia, aby sme to dotiahli do predĺženia.

Na výkon môžeme byť pyšní, postup nám utiekol medzi prsty. Hrana úspechu a neúspechu je o sekundách, náhode a detailoch. Cesta súťaže nám utvorila zistenie, že na takýchto súperov máme.

Veľa nám dala, ale niečo nám aj vzala. Sme šťastní, že sme mohli hrať Európsku ligu, navyše takýmto spôsobom," vyjadril sa tréner Plzne Miroslav Koubek pre portál isport.cz.