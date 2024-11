Vtipkoval o návrate do reprezentácie. Španielsky veterán vystrelil Laziu ďalšie tri body

RÍM. Futbalisti Lazia Rím sú po štvrtom kole Európskej ligy na čele tabuľky ako jediní bez straty bodu a so skóre 11:2.

Tridsaťsedemročný Španiel si nabehol do šestnástky na center z pravej strany, ktorý prepadol za obrancov a majster sveta z roku 2010 nezaváhal.

Lazio udrelo v nadstavenom čase prvého polčasu, keď sa po rohu a hlavičke Castellanosa dostal k ďalšej Alessio Romagnoli a otvoril skóre. V 66. minúte vyrovnal po ďalšom brejku Stephen Eustaquio, no keď sa už zdalo, že sa duel skončí nerozhodne, prišiel čas Pedra.

Jeho zverenci otvorili skóre už v 8. minúte, no gól Valentina Castellanosa neplatil pre ofsajd. Po polhodine mohol poslať hostí do vedenia Fabio Vieira, ale jeho oblúčik po vydarenom brejku skončil na žrdi.

Ale s tímom sa sústredím na cestu, na to, čo musíme urobiť. Je toho veľa a každý zápas je pre nás nová výzva. Toto je mentalita, ktorú sa snažím preniesť do tímu," povedal po zápase Baroni.

"Bol to zlatý moment a myslím si, že by som sa mal vrátiť do národného tímu," zavtipkoval pre uefa.com Pedro, ktorý odohral svoj posledný reprezentačný duel v roku 2017.

"Robím si srandu... Keď sa dostanete do takejto formy, je pre mňa vždy pozitívne skórovať a pomôcť tímu. Musím pokračovať v práci a využívať túto pozitívnu dynamiku, ktorú cíti tím a fanúšikovia."

Lazio má po štyroch dueloch na konte 12 bodov, najbližšie privíta doma bulharský Ludogorec a v prípade výhry sa môže výrazne priblížiť postupu do vyraďovacej fázy.

"Už táto výhra nás posunula blízko k postupu. Je to pre nás veľmi dôležitý krok, i keď je pred nami ešte dosť zápasov. Musíme takto pokračovať, zápas za zápasom. je to však krásne víťazstvo, pretože Porto je veľmi ťažké zdolať," dodal Pedro.

Laziu sa po slabom začiatku darí aj v domácej Serii A, v ktorej figuruje na 5. priečke s trojbodovým mankom na prvý Neapol.

Porto prišlo na Olympijskom štadióne v Ríme o šesťzápasovú víťaznú sériu a prehralo prvýkrát po ôsmich dueloch vo všetkých súťažiach. V EL má po štyroch stretnutiach na konte len štyri body.