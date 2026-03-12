ONLINE: New Jersey Devils - Calgary Flames dnes, NHL LIVE (Nemec, Pospíšil)

Hokejisti tímov New Jersey Devils a Calgary Flames dnes v noci hrajú ďalší zápas sezóny NHL.
V drese domácich sa predstaví slovenský obranca Šimon Nemec, za hostí by mal nastúpiť útočník Martin Pospíšil.
Kde sledovať NHL?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: New Jersey Devils - Calgary Flames dnes (hokej, NHL, základná časť, Šimon Nemec, výsledok, piatok, NAŽIVO)
NHL 2025/2026
13.03.2026 o 00:00
NJ Devils
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Calgary
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu NHL, v ktorom sa stretnú New Jersey Devils a Calgary Flames.
New Jersey Devils
Domáci Devils vstupujú do zápasu s pomerne dobrou formou z posledných dňoch. Pred poslednou prehrou s Detroitom (0:3) dokázali vyhrať štyri zápasy po sebe. Postupne zdolali Rangers (6:3), Toronto (4:3 po nájazdoch), Floridu (5:1) a St. Louis (3:1).
Calgary Flames
Calgary Flames naopak prežíva náročnejšie obdobie. V posledných piatich zápasoch zaznamenalo iba jedno víťazstvo – v dramatickom dueli proti Caroline (5:4). Okrem toho Flames prehrali s Dallasom (1:6), Ottawou (1:4), Washingtonom (3:7) a naposledy aj na ľade New Yorku Rangers (0:4).
New Jersey Devils
Domáci Devils vstupujú do zápasu s pomerne dobrou formou z posledných dňoch. Pred poslednou prehrou s Detroitom (0:3) dokázali vyhrať štyri zápasy po sebe. Postupne zdolali Rangers (6:3), Toronto (4:3 po nájazdoch), Floridu (5:1) a St. Louis (3:1).
Calgary Flames
Calgary Flames naopak prežíva náročnejšie obdobie. V posledných piatich zápasoch zaznamenalo iba jedno víťazstvo – v dramatickom dueli proti Caroline (5:4). Okrem toho Flames prehrali s Dallasom (1:6), Ottawou (1:4), Washingtonom (3:7) a naposledy aj na ľade New Yorku Rangers (0:4).
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 00:00.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: