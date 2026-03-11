Greifov Lyon vyzve zdatný súper. Európska liga ponúka aj taliansku bitku

Už vo štvrtok sa môžu futbaloví fanúšikovia tešiť na prvé osemfinálové zápasy Európskej ligy.
Z pohľadu slovenského diváka bude zaujímavý duel Olympique Lyon na trávniku Celty Vigo, kde sa v drese francúzskeho tímu s najväčšou pravdepodobnosťou postaví medzi tri žrde Dominik Greif.
Dvadsaťosemročný Greif je brankárskou jednotkou Lyonu, aj keď z doterajších ôsmich zápasoch EL odchytal štyri.
Tréner Lyonu čaká ťažký zápas
Tréner Paulo Fonseca rozdelil štarty rovnomerne medzi jeho a náhradníka Remyho Descampsa, ale očakáva sa, že v prvom osemfinále nastúpi práve Greif.
Účastník Ligue 1 postúpil medzi najlepšiu šestnástku ako najlepší tím ligovej fázy, keď vyhral v siedmich stretnutiach. Zaujímavosťou je, že jedinú prehru utrpel práve v Španielsku, keď v Seville podľahol tamojšiemu Betisu 0:2.
Celta sa musela prebojovať do osemfinále cez play off, v ktorom vyradila grécky PAOK Solún. Aktuálna forma mierne nahráva jej, aj keď uplynulý piatok v La Lige prehrala s Realom Madrid 1:2.
V predošlých štyroch zápasoch sa totiž tešila z víťazstiev, zatiaľ čo Lyon má v posledných piatich stretnutiach bilanciu jedna výhra, remíza a tri prehry. V nedeľu si v Ligue 1 delil body s Parížom FC.
„Nemáme veľa času na prípravu, ale už mám predstavu o tom, čo chceme urobiť. Bude to ťažký zápas, pre nás aj pre Celtu,“ uviedol po dueli Fonseca pre klubový web.
Atraktívny súboj sa rysuje medzi druhým najlepším tímom základnej časti Aston Villou, ktorá sa predstaví na pôde ďalšieho francúzskeho mužstva OSC Lille.
Tieto dva tímy na seba vo vyraďovacej fáze niektorej z európskych súťaží narazia opäť len po dvoch rokoch, v sezóne 2023/2024 si zmerali sily vo štvrťfinále Konferenčnej ligy. Z postupu sa vtedy po jedenástkovom rozstrele v Lille tešila Aston Villa.
„Je to veľmi motivovaný a organizovaný tím. Musíme si užiť úžasný deň a úžasný zápas, ktorý bude veľmi náročný. Sme pripravení hrať a sme si vedomí ťažkostí, ktorým budeme čeliť,“ konštatoval kouč anglického tímu Unai Emery.
Taliansky šláger v Bologni
Štvrtkový program prinesie aj súboj dvoch mužstiev z jednej ligy – talianska Bologna doma privíta AS Rím.
„Radšej by som sa tomu vyhol,“ povedal po žrebe športový riaditeľ Bologne Marco Di Vaio.
Bologna sa v tomto ročníku stretla s Rímom zatiaľ jediný raz, a to hneď v 1. kole Serie A na konci augusta. Na Stadio Olimpico v Ríme vtedy triumfovali domáci 1:0.
Obe mužstvá sa na nadchádzajúci duel nenaladili najlepšie, Rimania prehrali v Janove 1:2 a Bologna doma podľahla Verone rovnakým pomerom.
Žreb priniesol aj opakovanie súboja z ligovej fázy medzi Midtjyllandom a Nottinghamom Forest. V 2. kole zvíťazili na anglickej pôde Dáni 3:2. Vlaňajší finalista Konferenčnej ligy Betis odcestoval do Atén, kde si zmeria sily s Panathinaikosom.
Bundesligista Stuttgart sa stretne s Portom, portugalského súpera má v podobe Bragy aj Ferencváros Budapešť a belgický KRC Genk doma privíta Freiburg.
Osemfinále Európskej ligy - prvé zápasy
štvrtok 12. marca:
18:45 FC Bologna - AS Rím
18:45 VfB Stuttgart - FC Porto
18:45 OSC Lille - Aston Villa
18:45 Panathinaikos Atény - Betis Sevill
21:00 Celta Vigo - Olympique Lyon
21:00 Ferencváros Budapešť - SC Braga
21:00 Nottingham Forest - FC Midtjylland
21:00 KRC Genk - SC Freiburg
Termíny EL 2025/26
osemfinále: 12. a 19. marca
štvrťfinále: 9. a 16. apríla
semifinále: 30. apríla a 7. mája
finále: 20. mája (Istanbul)