České kluby dostali ťažkých súperov. Olomouc sa stretne s tímom z Bundesligy

Olomouc oslavuje gól.
Olomouc oslavuje gól. (Autor: TASR/Keystone via AP)
Sportnet, TASR|27. feb 2026 o 14:27
Sparta bude čeliť holandskému klubu.

/Správu aktualizujeme/

Český futbalový klub AC Sparta Praha zabojuje o postup do štvrťfinále Konferenčnej ligy v dvojzápase proti holandskému AZ Alkmaar.

Turecký Samsunspor v kádri so slovenským reprezentačným obrancom Ľubomírom Šatkom čaká v osemfinále konfrontácia so španielskym Rayom Vallecano.

Rozhodol o tom piatkový žreb vo švajčiarskom Nyone, sídle Európskej futbalovej únie (UEFA). Úvodné zápasy sú na programe 12. marca, odvety sa budú hrať o týždeň neskôr.

„Rudí“ so slovenským kapitánom Lukášom Haraslínom obsadili v ligovej fáze konečné 4. miesto s bilanciou štyri víťazstvá, jedna remíza a jedna prehra.

Alkmaar skončil na 14. priečke a bol v dlhodobej časti súperom slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava, ktorému „belasí“ podľahli 0:1.

Najúspešnejším tímom 36-člennej tabuľky bol ďalší premožiteľ Slovana - francúzsky Racing Štrasburg. Účastník najvyššej Ligue 1 zabojuje o účasť medzi osmičkou najlepších proti chorvátskemu tímu HNK Rijeka.

Prekvapivo na druhej priečke ligovej fázy sa umiestnil poľský Raków Čenstochová, ktorý čaká konfrontácia s talianskou Fiorentinou. Druhý český zástupca v súťaži Sigma Olomouc si zmeria sily s nemeckým 1. FSV Mainz.

Tímy, ktoré sa umiestnili v ligovej fáze na 1. až 8. priečke, sú v žrebe nasadené a stretnú sa s postupujúcimi z play off.

Nasadení budú hrať úvodný duel vonku, v odvete budú mať výhodu domáceho ihriska. Vo formáte KL platnom od minulého ročníka môžu tvoriť dvojicu kluby z rovnakej krajiny i tie, ktoré proti sebe hrali v ligovej fáze.

Kompletný časový harmonogram osemfinále zverejní UEFA v priebehu piatka.

Dvojice osemfinále Konferenčnej ligy

Crystal Palace – AEK Larnaka

Lech Poznaň – Šachtar

Samsunspor – Vallecano

Alkmaar – Sparta Praha

Celje – AEK Atény

Fiorentina – Raków

Rijeka – Štrasburg

Mainz - Olomouc

Európska liga

