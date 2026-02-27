České kluby dostali ťažkých súperov. Olomouc sa stretne s tímom z Bundesligy

/Správu aktualizujeme/
Český futbalový klub AC Sparta Praha zabojuje o postup do štvrťfinále Konferenčnej ligy v dvojzápase proti holandskému AZ Alkmaar.
Turecký Samsunspor v kádri so slovenským reprezentačným obrancom Ľubomírom Šatkom čaká v osemfinále konfrontácia so španielskym Rayom Vallecano.
Rozhodol o tom piatkový žreb vo švajčiarskom Nyone, sídle Európskej futbalovej únie (UEFA). Úvodné zápasy sú na programe 12. marca, odvety sa budú hrať o týždeň neskôr.
„Rudí“ so slovenským kapitánom Lukášom Haraslínom obsadili v ligovej fáze konečné 4. miesto s bilanciou štyri víťazstvá, jedna remíza a jedna prehra.
Alkmaar skončil na 14. priečke a bol v dlhodobej časti súperom slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava, ktorému „belasí“ podľahli 0:1.
Najúspešnejším tímom 36-člennej tabuľky bol ďalší premožiteľ Slovana - francúzsky Racing Štrasburg. Účastník najvyššej Ligue 1 zabojuje o účasť medzi osmičkou najlepších proti chorvátskemu tímu HNK Rijeka.
Prekvapivo na druhej priečke ligovej fázy sa umiestnil poľský Raków Čenstochová, ktorý čaká konfrontácia s talianskou Fiorentinou. Druhý český zástupca v súťaži Sigma Olomouc si zmeria sily s nemeckým 1. FSV Mainz.
Tímy, ktoré sa umiestnili v ligovej fáze na 1. až 8. priečke, sú v žrebe nasadené a stretnú sa s postupujúcimi z play off.
Nasadení budú hrať úvodný duel vonku, v odvete budú mať výhodu domáceho ihriska. Vo formáte KL platnom od minulého ročníka môžu tvoriť dvojicu kluby z rovnakej krajiny i tie, ktoré proti sebe hrali v ligovej fáze.
Kompletný časový harmonogram osemfinále zverejní UEFA v priebehu piatka.
Dvojice osemfinále Konferenčnej ligy
Crystal Palace – AEK Larnaka
Lech Poznaň – Šachtar
Samsunspor – Vallecano
Alkmaar – Sparta Praha
Celje – AEK Atény
Fiorentina – Raków
Rijeka – Štrasburg
Mainz - Olomouc