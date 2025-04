Za polárnym kruhom potrebujú lopaty. Mesto ako Prievidza je senzáciou Európskej ligy

RÍM, BODÖ. Dni sú tam krátke a zimy chladné. Je to typ miesta, kde by ste ťažko hľadali popredný európsky klub.

Haikin: Veľké vec

„Je to veľká vec, sme veľmi šťastní. Nie je to historická vec len pre Bodö/Glimt, ale pre celý futbal v Nórsku. Počas jedenástok som veril môjmu inštinktu. Po chytení Castellanosovej strely som si neuvedomil, že sme vyhrali, až potom, keď sa rozbehli chalani,“ prezradil brankár víťazného tímu Nikita Haikin.

„Pred pár rokmi pre mladých nebolo atraktívne, aby šli hrať futbal za polárny kruh. Niektorým to asi znelo šialene. Ale teraz je to už iné, všetko sa dramaticky zmenilo. Hráči už dobre vedia, že sme v posledných rokoch niečo vybudovali a majú záujem byť súčasťou našej cesty,“ dodal.

Bodö/Glimt pod jeho vedením začalo viac predávať hráčov, no investovať aj do príchodov. Doménou klubu je výchova talentov.

„Hráme v skutočne nemilosrdných podmienkach. My sme však na to zvyknutí, čo je našou výhodou oproti súperom, ktorí prichádzajú z teplejších miest,“ pre CNN priznal stredopoliar Hakon Evjen.

„Keď prídu súperi a začnú hrať na tvrdej, zamrznutej tráve, sú zmätení. My s tým už nemáme problém, robí nás to silnejšími,“ dodal.

Chcú hrať v Lige majstrov

Postúpiť cez Lazio bol veľký cieľ malého klubu. Najväčším je však premiérový postup do hlavnej fázy Ligy majstrov.

„Dvakrát sme boli blízko k tomu, aby sme to dokázali. Finančne je to úplne iná liga a v európskom futbale by to skutočne ukázalo, že Glimt je tu. Verím, že sa nám to čoskoro podarí,“ uviedol nórsky stredopoliar Bodö Ulrik Saltnes.

Síce sa o Bodö stále hovorí ako o menšom klube, v aktuálnom ročníku Európskej ligy porazil napríklad FC Porto, Besiktas a naposledy Lazio Rím. Nórsky tím prehral na Old Trafforde s Manchestrom United tesne 2:3.

„Je mínus desať, no ľudia prídu. Keď sedia, súcitím s nimi. Odolnosť je však DNA tohto klubu,“ dodal.