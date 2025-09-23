    Otec Yamala sa čertil: Stalo sa niečo veľmi zvláštne. Je to morálna ujma na ľudskú bytosť

    Lamine Yamal.
    Fotogaléria (38)
    Lamine Yamal. (Autor: TASR/AP)
    Pavol Spál|23. sep 2025 o 10:30
    ShareTweet6

    Lamine je s náskokom najlepší na svete, nemá konkurenciu, tvrdil.

    BRATISLAVA. Mounir Nasroui, otec Lamina Yamala, nebol spokojný s druhým miestom svojho syna v hlasovaní o Zlatú loptu.

    Keď sa Nasroui dozvedel, že víťazom je Ousmane Dembélé , rýchlo sa zastavil v mixzóne pre španielskych novinárov, aby zanechal vyhlásenie: „Budúci rok je náš.“

    S pribúdajúcimi minútami jeho hnev rástol a dal ho najavo počas videohovoru s El Chiringuitom.

    „Myslím si, že je to to najhoršie... Nepoviem že je to lúpež, ale morálna ujma na ľudskej bytosti,“ začal svoju sťažnosť.

    VIDEO: Reakcia otca Lamina Yamala

    A ďalej obhajoval dôvody, prečo si myslí, že útočník Barcelony mal z galavečera odísť so Zlatou loptou v rukách : „Myslím si, že Lamine Yamal je zďaleka najlepší hráč na svete, s obrovským náskokom. 

    Fotogaléria z galavečera Zlatá lopta 2025
    Ousmane Dembélé získal Zlatú loptu za sezónu 2024/25
    Ousmane Dembélé získal Zlatú loptu za sezónu 2024/25
    Ousmane Dembélé získal Zlatú loptu za sezónu 2024/25
    Aitana Bonmatíová získala Zlatú loptu za sezónu 2024/25
    38 fotografií
    Ousmane Dembélé získal Zlatú loptu za sezónu 2024/25Joao Neves, Ousmane Dembélé a Désiré Doué počas galavečera Zlatá lopta 2025Javier Pastore počas galavečera Zlatá lopta 2025Ronaldinho počas galavečera Zlatá lopta 2025Ousmane Dembélé počas galavečera Zlatá lopta 2025Lamine Yamal s rodinou počas galavečera Zlatá lopta 2025Prezident FC Barcelona Joan Laporta počas galavečera Zlatá lopta 2025Lamine Yamal počas galavečera Zlatá lopta 2025Raphinha počas galavečera Zlatá lopta 2025Andres Iniesta počas galavečera Zlatá lopta 2025Didier Deschamps počas galavečera Zlatá lopta 2025Fabio Capello počas galavečera Zlatá lopta 2025Arne Slot počas galavečera Zlatá lopta 2025Philippe Diallo počas galavečera Zlatá lopta 2025Kenan Yıldiz počas galavečera Zlatá lopta 2025Ewa Pajorová získala Gerd Muller Trophy pre najlepšiu strelkyňu sezónyHannah Hampton získala Yashin Trophy pre najlepšiu brankárkuVicky Lopézová získala Kopa Trophy pre najlepšii hráčku do 21 rokovGianluigi Donnarumma získal Yashin Trophy pre najlepšieho brankáraLamine Yamal z FC Barcelona oslavuje zisk trofeje Kopa Trophy pre najlepšieho hráča do 21 rokovOusmane Dembélé získal Zlatú loptu za sezónu 2024/25Ousmane Dembélé získal Zlatú loptu za sezónu 2024/25Ousmane Dembélé získal Zlatú loptu za sezónu 2024/25Ousmane Dembélé získal Zlatú loptu za sezónu 2024/25Zľava Ronaldinho, Ousmane Dembélé, Lamine Yamal a Gianluigi DonnarummaOusmane Dembélé získal Zlatú loptu za sezónu 2024/25Ousmane Dembélé získal Zlatú loptu za sezónu 2024/25Ousmane Dembélé získal Zlatú loptu za sezónu 2024/25Ousmane Dembélé získal Zlatú loptu za sezónu 2024/25Ousmane Dembélé získal Zlatú loptu za sezónu 2024/25Ousmane Dembélé získal Zlatú loptu za sezónu 2024/25Aitana Bonmatíová získala Zlatú loptu za sezónu 2024/25Aitana Bonmatíová získala Zlatú loptu za sezónu 2024/25Aitana Bonmatíová získala Zlatú loptu za sezónu 2024/25

    Nemá žiadnych súperov

    Otec tvrdil, že nešlo len o otcovskú lásku a že to považuje za objektívny názor. „Nie preto, že je môj syn, ale preto, že je najlepší hráč na svete. Myslím si, že nemá žiadnych súperov.“

    „Lamine je Lamine Yamal, musíme povedať, že sa tu stalo niečo veľmi zvláštne,“ povedal a potom zopakoval rovnaký sľub, aký dal už pri odchode z galavečera: „Budúci rok bude Zlatá lopta španielska.“

    Vzlykal a nevládal hovoriť. Odpísaný lajdák vystúpil na absolútny vrchol
    Súvisiaci článok
    Vzlykal a nevládal hovoriť. Odpísaný lajdák vystúpil na absolútny vrchol

    Yamal trinásteho júla oslávil iba osemnásť. Syn servírky z Rovníkovej Guiney a maliara budov z Maroka obhájil cenu pre najlepšieho hráča do 21 rokov pôsobiaceho v Európe.

    S Barcelonou vyhral španielsku ligu i národný pohár. Rozhodovala však Liga majstrov, kde skončil katalánsky gigant v semifinále. 

    Najmladší je stále Ronaldo

    Paríž vyhral všetky veľké trofeje a Dembélé bol hlavným ofenzívnym tromfom. 

    „Je na oveľa vyššej úrovni ako ktorýkoľvek iný hráč v piatich najlepších ligách. Neviem, či existuje vzrušujúcejší hráč, na ktorého by sa dalo ísť pozerať naživo na štadión. Okrem štatistík ide o to, čo vidíte na vlastné oči. Pocit, ktorý futbalista dáva, a vplyv, ktorý dokáže mať," vyhlásil Rio Ferdinand. Legendárny hráč Manchestru United sa nezdráha: 

    „Musí vyhrať Zlatú loptu. Sú aj iní hráči, ktorí dali viac gólov, ale futbal nie je len o číslach.

    Je to o tom, čo vidíte. O pocite, ktorý hráč vyvoláva a o vplyve, ktorý má na štadióne a doma. O tom, ako udrží ľudí na pohovkách alebo ich donúti z nich vyskočiť," dodal jeden z najlepších obrancov v dejinách a víťaz Ligy majstrov z roku 2008.

    V roku 1997 získal Ronaldo Luis Nazário de Lima Zlatú loptu a zapísal sa do histórie ako najmladší držiteľ tejto ceny. Brazílčan mal vtedy 21 rokov a 3 mesiace.

    Futbal

    Futbal

    Gianluigi Donnarumma s cenou pre najlepšieho brankára.
    Gianluigi Donnarumma s cenou pre najlepšieho brankára.
    Donnarumma priznal, že odchádzal s ťažkým srdcom. Ak by mal na výber, do City by neprestúpil
    dnes 11:15
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Otec Yamala sa čertil: Stalo sa niečo veľmi zvláštne. Je to morálna ujma na ľudskú bytosť