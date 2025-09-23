Otec Yamala sa čertil: Stalo sa niečo veľmi zvláštne. Je to morálna ujma na ľudskú bytosť

BRATISLAVA. Mounir Nasroui, otec Lamina Yamala, nebol spokojný s druhým miestom svojho syna v hlasovaní o Zlatú loptu.
Keď sa Nasroui dozvedel, že víťazom je Ousmane Dembélé , rýchlo sa zastavil v mixzóne pre španielskych novinárov, aby zanechal vyhlásenie: „Budúci rok je náš.“
S pribúdajúcimi minútami jeho hnev rástol a dal ho najavo počas videohovoru s El Chiringuitom.
„Myslím si, že je to to najhoršie... Nepoviem že je to lúpež, ale morálna ujma na ľudskej bytosti,“ začal svoju sťažnosť.
VIDEO: Reakcia otca Lamina Yamala
A ďalej obhajoval dôvody, prečo si myslí, že útočník Barcelony mal z galavečera odísť so Zlatou loptou v rukách : „Myslím si, že Lamine Yamal je zďaleka najlepší hráč na svete, s obrovským náskokom.
Nemá žiadnych súperov
Otec tvrdil, že nešlo len o otcovskú lásku a že to považuje za objektívny názor. „Nie preto, že je môj syn, ale preto, že je najlepší hráč na svete. Myslím si, že nemá žiadnych súperov.“
„Lamine je Lamine Yamal, musíme povedať, že sa tu stalo niečo veľmi zvláštne,“ povedal a potom zopakoval rovnaký sľub, aký dal už pri odchode z galavečera: „Budúci rok bude Zlatá lopta španielska.“
Yamal trinásteho júla oslávil iba osemnásť. Syn servírky z Rovníkovej Guiney a maliara budov z Maroka obhájil cenu pre najlepšieho hráča do 21 rokov pôsobiaceho v Európe.
S Barcelonou vyhral španielsku ligu i národný pohár. Rozhodovala však Liga majstrov, kde skončil katalánsky gigant v semifinále.
Najmladší je stále Ronaldo
Paríž vyhral všetky veľké trofeje a Dembélé bol hlavným ofenzívnym tromfom.
„Je na oveľa vyššej úrovni ako ktorýkoľvek iný hráč v piatich najlepších ligách. Neviem, či existuje vzrušujúcejší hráč, na ktorého by sa dalo ísť pozerať naživo na štadión. Okrem štatistík ide o to, čo vidíte na vlastné oči. Pocit, ktorý futbalista dáva, a vplyv, ktorý dokáže mať," vyhlásil Rio Ferdinand. Legendárny hráč Manchestru United sa nezdráha:
„Musí vyhrať Zlatú loptu. Sú aj iní hráči, ktorí dali viac gólov, ale futbal nie je len o číslach.
Je to o tom, čo vidíte. O pocite, ktorý hráč vyvoláva a o vplyve, ktorý má na štadióne a doma. O tom, ako udrží ľudí na pohovkách alebo ich donúti z nich vyskočiť," dodal jeden z najlepších obrancov v dejinách a víťaz Ligy majstrov z roku 2008.
V roku 1997 získal Ronaldo Luis Nazário de Lima Zlatú loptu a zapísal sa do histórie ako najmladší držiteľ tejto ceny. Brazílčan mal vtedy 21 rokov a 3 mesiace.