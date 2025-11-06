Belasých čaká fínska výzva. Kde sledovať zápas KuPS Kuopio - Slovan Bratislava?

BRATISLAVA. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava pokračujú vo svojej púti v pohárovej Európe. V hlavnej fáze Konferenčnej ligy pôsobia štvrtýkrát, no premiérovo v novom formáte.
Zverenci trénera Weissa majú k dispozícii tretí pokus na to, aby si pripísali prvé body.
Slovan čaká vo štvrtok od 18:45 h konfrontácia vo Fínsku s domácim KuPS Kuopio, úradujúcim majstrom tamojšej Veikkausliigy.
KuPS má na rozdiel od Slovana na konte už dva body za remízy s Dritou (1:1) a na pôde Breidabliku (0:0).
Fínsky tím hrá domáce zápasy Konferenčnej ligy v Tampere, necelých 300 kilometrov od svojho domáceho štadióna v Kuopiu, ktorý nespĺňa štandardy UEFA.
Duel povedú grécki rozhodcovia, v pozícii hlavného Christos Vergetis. V priamom prenose ho odvysiela JOJ Šport.