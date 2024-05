V našom kádri je dosť odchovancov. Nerozumiem tej kritike, tvrdí tréner Slovana

Maxim je jeden z nich. Samozrejme, pre mnohých ľudí bolo jeho nasadenie prekvapujúce, vzhľadom na jeho nízky vek. Je to hráč, ktorého vnímam už tri roky, ešte keď hral za žiakov. Môže mať veľmi zaujímavú budúcnosť. Má veľmi dobre myslenie a výber miesta. Nie je to o tom, že už má ligové parametre.

Chceli sme však dať impulz aj ďalším hráčom, že ich stále sledujeme a vnímame. A tiež je to impulz do najťažšieho obdobia ich kariéry. To je prechod z mládežníckej kategórie medzi profesionálov. Niektorí to zvládnu, veľmi rýchlo vyrastú a stanú sa z nich profesionáli. To je príklad Nina Marcelliho. Sme milo prekvapení, ako sa rýchlo adaptoval.

Mateáš sa s vami pripravuje už od pätnástich rokov. Ako dlho trénuje v prvom tíme?

Podporujeme rodičov, keď si zakladajú na tom, aby mali hráči aj dobré vzdelanie. Je dôležité na to dbať, lebo vieme, že futbal je aj rizikový. Iba jedno či dve percentá hráčov z enormnej masy sa presadí v profesionálnom futbale. Mati, ako ho všetci voláme, nie je s nami každý deň, lebo má školské povinnosti.

V posledných týždňoch sme zapájali do tréningového procesu aj viacerých mladíkov. Vplyv na to mali aj zranenia niektorých hráčov, ktorí vypadli zo zostavy. Mateáš je zaradený na listine hráčov, ktorých mapujeme. V jeho prípade ide o enormný skok, takže nič nechceme uponáhľať.

V druholigovej juniorke Slovana neodohral Mateáš ešte ani minútu, v tejto sezóne nastupoval prevažne za U17, čo je mladší dorast. Ako je možné, že preskočil dve kategórie?