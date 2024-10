Zostava kola? Veď mal byť vylúčený. Hanbil by som sa za také víťazstvo, hromžil tréner

Bolo to stretnutie plné zvratov, hoci nie až takých, aké by naznačoval zápis stretnutia, v ktorom figurujú dva góly Topoľníkov v nadstavenom čase prvého polčasu.

V prestávke bol stav 2:1 pre domácich, následné dva rýchle góly hostí padli už v úvode druhého dejstva.

„Bol to hektický zápas. Najslabším článkom stretnutia bol rozhodca. Za stavu 2:0 nám neodpískal jedenástku. Ak by sme vyhrávali 3:0, bolo by to asi pokojnejšie,“ uviedol pre Sportnet tréner Kostolných Kračian Krisztián Bogyai.