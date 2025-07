Chcú stopnúť top favorita. V pohári majú obaja na dosah duel proti špičke Niké ligy

KOSTOLNÉ KRAČANY, NITRA. Západniarska piata liga Juhovýchod HUMMEL sa stala slovenskou raritou, pretože z nej nepostúpil do najvyššej krajskej súťaže vôbec nikto. Niežeby v nej nebola kvalita, lenže, traja medailisti FC Nádszeg/Trstice, Tvrdošovce a Kostolné Kračany Majstrovstvá regiónu štvrtú ligu nakoniec odmietli z rôznych dôvodov, a štvrté, dokonca, exštvrtoligové Kozárovce sa prihlásili až do siedmej ligy. Prezident bronzovej TJ Kostolné Kračany Július Csörgö hneď po sezóne pre Sportnet povedal, že vyššie by išli iba vtedy, ak by súťaž vyhrali.

Za víťazným exštvrtoligistom z Trstíc zaostal jeho tím o tri body a nepomohlo mu ani víťazstvo 2:1 v predposlednom kole proti druhým Tvrdošovciam a ani to, že v jarných odvetách bol najlepším piatoligistom o dva body pred Trsticami. Nová súťaž bude ťažšia Nová „južná“ piata liga bude určite ešte oveľa silnejšia, nielen preto, že najslabší traja - Hurbanovo, Branč a Okoličná na Ostrove - vypadli a že trio najlepších zostalo, ale hlavne preto, že do 16-člennej súťaže so siedmimi mestami prichádza jeden „super“ nováčik. AC Nitra totiž za tri roky svojej existencie trikrát úplne suverénne postúpil a iný cieľ - v púti na uvoľnené nitrianske futbalové nebo - nebude mať ani medzi piatoligistami. Navyše, aj ďalší dvaja nováčikovia nebudú určite len do počtu, ofenzívny a nebezpečný FC Jelka a aj posilnený ŠK Kmeťovo nebudú rozdávať body po historickom postupe len tak zadarmo. Do tretice všetko dobré Predvlaňajší nováčik zo Žitného ostrova Kostolné Kračany hrá pod bývalým útočníkom Kristiánom Bogyaiom „totálny“ piatoligový futbal s variabilnou ofenzívou a k striebru a bronzu im v tretej sezóne chýba už iba majstrovský titul.

„Z našich cieľov nezľavíme, snáď bude platiť, do tretice všetko dobré a súťaž na tretí pokus vyhráme,“ zaprial si ešte pred začiatkom letnej prípravy Csörgö. Ak by to červeno-bieli v konkurencii spomínanej vychádzajúcej hviezdičky spod Zobora a aj ďalších extra silných tímov (Trstice, Tvrdošovce, Bešeňov a ďalších), nakoniec dokázali, prijala by jeden a poltisícová dedina zo susedstva okresnej Dunajskej Stredy miestenku vo vyššej súťaži, pýtame sa, po mesiaci, šéfa klubu opäť.

Na jar zvíťazili Kostolné Kračany v Kolárove 2:0. Druhý gól dal Barnabás Bartalos (24), vpravo v červenom rozohrávač Peter Hamar. (Autor: FK Kolárovo)

„Áno, čo som povedal, to platí. Súťaž chceme vyhrať, uvedomujeme si však, že piata liga bude príchodom AC Nitra naozaj ešte náročnejšia ako vlani, no tréner Bogyai pripravuje mužstvo tak, aby bolo schopné hrať o špicu tabuľky. Lopta je guľatá, ale ak by sme nakoniec skončili horšie, ako na treťom mieste, považoval by som to za neúspech a nenaplnenie ani základného cieľa. Najväčším podporovateľom futbalu u nás je Obecný úrad s poslancami obecného zastupiteľstva, výrazne nás však podporuje aj veľký priemyselný park a máme tiež niekoľko menších sponzorov.“ Futbalové Kostolné Kračany majú oporu v starostovi obce, ktorý sa živo zaujíma o futbal, chodí dokonca aj na zápasy u súperov.

Dve veľké posily Možno aj preto sa toto leto podarilo uloviť dve veľké ryby. „Z víťazného mužstva štvrtej ligy Gabčíkova sme získali 27-ročného Andrása Lénárta, ktorý by pri svojej fyzicky náročnejšej práci už len ťažko stíhal tréningový proces v treťoligovom Gabčíkove. V kontakte sme s ním boli už od zimy, teraz sme sa dohodli,“ reč je o bývalom mládežníckom reprezentantovi Slovenska, ktorý dopomohol pred tromi rokmi konkurenčným Trsticiam k postupu do štvrtej ligy. Do Kračian však prichádza z rakúskeho AS Wolfsthal aj Ladislav Nagy, ktorého vytiahol Nemec Hyballa do základnej zostavy prvoligového áčka Dunajskej Stredy. „Ladislav Nagy už u nás bol, po odchode Hyballu a príchode iného trénera v DAC mu futbal trochu zhorkol, ale u nás sa mu chuť vrátila. V zime sa nechal zlákať do Rakúska, po pol roku však zistil, že u nás nie sú podmienky nejak horšie a tak sa vrátil. Stále má iba 24 rokov a stále je to kvalitný ofenzívny futbalista, od ktorého si veľa sľubujeme.“

Strata so Štúrovom ich stála titul „Naša letná príprava prebieha podľa plánu trénera, štvrtoligovú Šoporňu sme doma zdolali 4:2, pritom ešte ďalšie štyri dobré šance sme pozahadzovali. S kvalitným maďarským poloprofesionálnym treťoligistom Mezőörsom sme doma v strede týždňa prehrali 0:3, no a po tomto ťažkom týždni sme hneď v sobotu remizovali s Kolárovom 2:2, keď niektorým hráčom chýbala výbušnosť.“ Stretnutím prvého kola práve v Kolárove začínajú bronzové Kračany novú sezónu piatej ligy, pričom na jar tam zvíťazili 2:0. „Do Kolárova, ktoré už poznáme dokonale, ideme, pri všetkej úcte, s úmyslom bodovať.“ V druhom kole príde po ceste hore Dunajom Štúrovo, ktoré vlani zvíťazilo práve v druhom kole v Kračanoch (0:1). Tie boli v tabuľke domácich zápasov druhým nejlepším tímom súťaže, keď stratili iba štyri body.

„Za posledné dva roky to bola naša jediná domáca prehra a tie tri body nám nakoniec chýbali k celkovému prvému miestu,“ pretože - pri rovnosti bodov - doma zdolali Kračanci majstrovské Trstice 5:1, kým na jar v Trsticiach remizovali 1:1. V septembrovom ôsmom kole príde do jamy levovej exligistami nabité mužstvo AC Nitra. „O kvalitách AC Nitra vieme, dovtedy je naplánovaných ešte veľa zápasov, respektujeme každého súpera a hlavne sa tešíme na dobrý futbal.“ Tritisíc eur im ušlo o gól Vlani sa dostali Kostolné Kračany v Slovnaft Cupe až do štvrtého kola, v ktorom prišiel na Podunajsko prvoligový Ružomerok, ktorý zvíťazil 3:0.

Vlani bronzové Kostolné Kračany chcú piatu ligu JV vyhrať. (Autor: TJ Kostolné Kračany)

„Pred sviatočným zápasom sme vedeli, že ak prehráme o dva góly, tak získame od sponzora súťaže prémiu tri tisíc eur pre najlepší tím z amatérskych súťaží. Po dvoch góloch Ružomberčana Martina Boďu viedli hostia 2:0 ešte v 89. minúte, lenže potom nám dal tretí gól Adam Tučný, ktorý pochádza z nášho okresného mesta Dunajskej Stredy. Či o tejto našej motivácii vedel, sme nezisťovali, ale finančnú prémiu nakoniec dostal MFK Bytča,“ smial sa Július Csörgö.

V pohári na dosah DAC V novej, 57. edícii Slovenského pohára ide túto nedeľu TJ Kostolné Kračany k nebezpečnému nováčikovi piatej ligy do Jelky, ktorá sa bude chcieť pred nedočkavými fanúšikmi predviesť v čo možno najlepšom svetle. „Jelka má dobré mužstvo, ktoré bude hrať, ako o život. Pár hráčov nám bude kvôli dovolenkám síce chýbať, ale ideme tam vyhrať a postúpiť, pretože potom by k nám prišiel DAC Dunajská Streda a to je pre nás doslova vysnívaný súper.“ Ak by hostia v Jelke naozaj potvrdili rolu favorita, do Kostolných Kračian by teda zavítal exkluzívny hosť, ktorý tam súťažný zápas nikdy neodohral. Pritom hlavný štadión MOL Arény je vzdialený od ihriska v Kostolných Kračanoch iba štyri kilometre a hracie plochy MOL Académie ležia dokonca v katastri obce.

„Na zápasy Niké ligy do MOL Arény chodím takmer pravidelne, ak by k nám prišiel naozaj DAC Dunajská Streda, bol by to pre nás nesmierne špeciálny zápas.“ Vedeniu FK DAC 1904 Dunajská Streda na čele s Oszkárom Világim by sa v Kostolných Kračanoch dostalo asi vrelého prijatia. „Určite áno, my sme pohostili aj vedenie MFK Ružomberok. V tíme DAC pracujú dokonca dvaja ľudia z našej obce, masér Vojtech Nagy a kustód Marián Gódány, ktorí by boli doma pracovne.“ Postup chce AC Nitra O futbalovej sile AC Nitra najlepšie svedčí pohľad na exligové mená na jeho súpiske. Vo vyššej súťaži narazí nováčik aj na niekoľko naozaj silných súperov, ale iba Kostolné Kračany deklarujú, že v prípade celkového triumfu, by išli do vyššej súťaže, podobne, ako to nezahmlievajú Nitrania. Športový manažér AC Nitra Štefan Korman naživo ofenzívnu variabilitu červeno-bielych ešte nevidel, spýtali sme sa ho preto, ako vníma pravdepodobného rivala od Dunaja. „Vieme, že v Kostolných Kračanoch majú výborného starostu zapáleného pre futbal, ktorého obecný úrad všemožne podporuje tento šport. Je to pochopiteľné, pretože práve šport je vždy najlepšou reklamou.“

S akými predstavami ide nitriansky AC do piatej ligy, zisťoval Sportnet u skúseného futbalového manažéra. „Nechceme mať žiadne veľkohubé vyhlásenia, chceme však hrať pekný futbal, vyhrávať čo možno najviac zápasov a pokračovať v nastúpenom trende, teda postúpiť do vyššej súťaže.“

V červenom Kračanci Tibor Kevin Kása (7) a Barnabás Bartalos (24). (Autor: FK Kolárovo)

Os mužstva udržali Správou prestupového leta v piatoligovej Nitre je, že bielo-modrý klub dokázal udržať vlaňajšiu pevnú os mužstva. „Práve to bolo najpodstatnejšie, okrem toho prichádza šesť nových hráčov. Do brány Andreas Nagy z Branču, do obrany skúsený nitriansky odchovanec Igor Kotora z treťoligového Lučenca, z Vrábľov 21-ročný krajný záložník Dávid Domasta. Ďalej z FK Nitra dvaja ofenzívni 19-roční mladíci Dávid Urban a Matúš Hipš a z nášho dorastu šikovný 19-ročný stredný záložník Marko Mareček, do ktorého vkladáme veľké nádeje, pričom by to mala byť aj naša cesta do budúcnosti.“

Do krajského mesta sa z Tvrdošoviec nakoniec, po pondelkovom odkliknutí, sťahuje aj 21-ročný Brazílčan Matteus Fernandes Primo, ktorý už súťaž pozná a ktorý môže hrať v obrane i zálohe. „Vieme, že nás v novej súťaži čakajú aj ťažkí súperi, mužstvo stále budujeme, no naozaj je kľúčové, že sme udržali brankársku jednotku Ľuboša Iliziho, stopéra Martina Tótha, stredopoliarov Miloša Šimončiča či Kristiána Pajera a útočníkov Matúša Pauknera a Olivera Valka,“ vyratúva spokojne Korman, ktorý bol pred tromi rokmi aj pri zakladaní novej značky. V nedeľu „o Trnavu a DAC“ Tréner Miloš Krško chystá v týchto dňoch mužstvo na zápas prvého kola Slovenského pohára FA Matúšova zem Horné Saliby/Tomášikovo – AC Nitra, v ktorom pôjde tiež o veľa. Víťaz totiž privíta v druhom kole FC Spartak Trnava. „Ani pohárový zápas v Tomášikove neberieme vôbec na ľahkú váhu, domáci šiestoligista bude chcieť postúpiť tiež, preto čakám ťažký súboj. Prácu jeho Futbalovej akadémie a Ronalda Kontára poznáme aj z treťoligových stretnutí našich dorastov U19 a U17, ktoré bývali väčšinou na vysokej úrovni,“ zakončil Štefan Korman.