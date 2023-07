Sedem rokov sa do pohára neprihlásili. Teraz sa storočný klub teší na zápas s DAC

Slovnaft Cup je čoraz populárnejší medzi klubmi z nižších súťaží, lebo stačí trocha šťastia pri žrebe a môžu naraziť na súpera so zvučným menom.

Gabčíkovo sa pritom v predchádzajúcich rokoch do pohárovej súťaže neprihlasovalo. Naposledy účinkovalo v Slovnaft Cupe v sezóne 2016/2017, keď v prvom kole zdolalo Veľké Leváre vysoko 7:2 a potom podľahlo Šali 1:2.

„Pohárové zápasy sa spravidla hrajú cez týždeň, kedy sa ťažšie dáva dokopy mužstvo, navyše skrývajú v sebe riziko zranenia. V úvode sa hrá na ihrisku súperov z nižších súťaží, ktorí chýbajúcu kvalitu môžu kompenzovať tvrdosťou. Preto sme veľmi nevideli zmysel v tom, aby sme hrali pohárovú súťaž,“ objasnil svoj postoj sekretár klubu z Gabčíkova Zsolt Kovács.

V uplynulej sezóne obsadilo Gabčíkovo v IV. lige Západ úctyhodné druhé miesto. Po poslednom domácom zápase mali hráči a funkcionári posedenie, kde futbalisti prišli s nápadom, že by chceli hrať Slovnaft Cup.

„Napokon som súhlasil, no povedal som im, že ak vypadnú so súperom z nižšej súťaže, tak prídu o mesačný plat. Naopak, ak by dokázali vyradiť súpera z vyššej súťaže, tak im pridáme jeden plat navyše. Hráči s týmito podmienkami súhlasili,“ uviedol pre Sportnet Zsolt Kovács.

Vtedy ešte nevedel, že žreb im prisúdi ako možného súpera v druhom kole Dunajskú Stredu.