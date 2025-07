Slovenské kluby pokračujú v boji o Európu: Košice veria v obrat, Žilina v zázrak

Najbližšie k postupu do ďalšej fázy KL má Spartak Trnava, ktorý si domov priviezol z pôdy maltského Hiberniansu Paola víťazstvo 2:1.

BRATISLAVA. Mimoriadne bohatý program Konferenčnej ligy vo futbale je na programe vo štvrtok 31. júla. Spolu zasiahne do bojov v odvetách 2. predkola dovedna 94 tímov vrátane troch slovenských zástupcov.

Mužstvo trénera Romana Skuhravého si pred zaplnenou Košickou futbalovou arénou neudržalo dvojgólové vedenie a prehralo 2:3. Práve vydarený vstup do stretnutia však dáva Košičanom nádej na úspech.

„To, že to dopadlo v náš neprospech, malo jasné dôvody. A tie sú v tom, že organizácia našej hry s loptou, ale hlavne bez nej, ešte nie je na takej úrovni, ako by som si predstavoval. Hlavne všetky góly, ktoré sme v týchto dvoch stretnutiach dostali, pramenili z nedôrazu.

Košičania mali začiatok pohárovej Európy ako z rozprávky. Po góloch Karla Miljančiča a Romana Čerepkaia viedli po štvrťhodine hry dvojgólovým rozdielom a zdalo sa, že si odvezú do odvety pozitívny výsledok.

"Myslím si, že je v našich silách to zvládnuť. Áno, domácou prehrou sme si vyhliadky na postup skomplikovali, ale máme pred sebou ešte celý zápas, možno aj predĺženie. Strata je iba jednogólová. Určite ešte nič nie je stratené.

Pre vzostup slovenského futbalu budem apelovať na mužstvo, aby vo štvrtok na ihrisku v Szegede odviedlo všetko, čo dokáže. Náš úspech a postup je úspechom pre všetkých na Slovensku. Nie len pre FC Košice. Som presvedčený, že ak pridáme do našej hry viac túžby a vášne, tak sa to veľmi rýchlo zmení v náš prospech,“ dodal košický kouč.

Šance Žiliny sú minimálne

Najhoršie spomedzi trojice slovenských klubov je na tom MŠK Žilina. „Šošoni“ budú po prehre na pôde poľského tímu Raków Čenstochová doháňať trojgólové manko (0:3).

„Šošoni“ vybuchli na ihriskách súperov aj v predošlých dvoch konfrontáciách v tretej európskej súťaži. V ročníku 2021/22 prehrali v úvodnom stretnutí 1. predkola s českým Jabloncom 1:5 a rovnakým výsledkom podľahli pred dvoma rokmi belgickému KAA Gent v 2. predkole.

Žilinčania by chceli minimálne znepríjemniť poľskému zástupcovi cestu za postupom. Zabojovať chcú o prípadné víťazstvo, ktoré by znamenalo aj body do koeficientu.

„Vieme, že Raków nič nepodcení, prestriedal v lige a bude pripravený. My však vo štvrtok urobíme maximum, aby sme odvetu zdramatizovali a pobili sa o víťazstvo,“ uviedol pre klubový web žilinský hlavný tréner Pavol Staňo.