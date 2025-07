Trnava sa domácej odvety nebojí. Zápas absolútne zvládneme, vyhlásil Ščasný

TRNAVA. Pre futbalistov Spartaka Trnava bude v odvetnom zápase 2. predkola Konferenčnej ligy (KL) proti maltskému Hibernians Paola dôležité, aby o svojom postupe rozhodli čím skôr. Na stredajšej tlačovej konferencii to povedal tréner tímu Michal Ščasný. „Andeli“ sa na Malte nepredviedli v ideálnom svetle. Tesné víťazstvo 2:1 zariadil v závere stretnutia kapitán Roman Procházka a hlavný kouč i hráči po ňom neskrývali mierne sklamanie. Pred odvetou však Ščasný nepochyboval o tom, že jeho mužstvo postup zvládne.

„Výkon na Malte nebol úplne ideálny, ale máme prijateľný výsledok. Viem, že doma pred našimi fanúšikmi ten zápas absolútne zvládneme. O tom som presvedčený. Pre nás je podstatné, aby sme zajtra rozhodli čím skôr a aby sme hrali vo vysokej intenzite. Nejakým spôsobom rozbehali súpera a unavili ho,“ uviedol staronový kouč Spartaka.

„Ako povedal tréner, našou povinnosťou je postúpiť. Niekedy zvykneme hovoriť, že je to 50 na 50, ale tentokrát vôbec. Zápas bude len o nás a našich hlavách. Samozrejme, nemôžeme nič podceniť, lebo to by sa nám mohlo vypomstiť. Naším cieľom, a pôjdeme za tým aj od prvej minúty, je postúpiť,“ nadviazal na slová trénera kapitán Roman Procházka. VIDEO: Michal Ščasný pred odvetou

Spartak bol v dvojzápase jasným favoritom a Ščasný sa súpera nebojí. „Predpokladáme, že budú hrať z hlbšieho bloku. Možno sa pokúsia o nejaký pressing, ale s pokorou a rešpektom k súperovi hovorím, že musíme pozerať na seba. To, ako budú hrať, budeme rešpektovať, ale my chceme hrať našu hru,“ konštatoval 46-ročný kouč. „Určite majú nejakú silu, hlavne v štandardných situáciách. Ale je to súper, ktorý urobí to, čo mu my dovolíme. Nie ľahko sa hrá do takej plnej obrany. Sú navyše fyzicky dosť silní, ale dostávali sme sa do šancí aj tam. Možno budú trochu odvážnejší, keď vedia, že nemajú čo stratiť a idú sem s tým, že prehrávajú o jeden gól,“ povedal na adresu Hibernians Procházka.

Trnavčania môžu ťažiť aj z úspešného vstupu do nového ročníka Niké ligy, keďže v nedeľnom stretnutí si poradili s Ružomberkom 3:0. Aj napriek rotácii polovice zostavy predviedli pred domácimi fanúšikmi ofenzívny výkon. VIDEO: Procházka pred odvetou

„Samozrejme, výsledok v 1. kole nám veľmi pomohol. Možno aj chalani uverili tomu, že môžeme hrať ofenzívne a s dobrým výsledkom. Bolo vidieť, že pri každej útočnej akcii boli fanúšikovia nadšení. Toto by sme chceli, ale musíme to brať reálne a nie každý zápas sa to podarí. Boli tam super veci, boli tam horšie veci a ja nebudem absolútne spokojný s ničím,“ pripomenul Ščasný. „Atmosféra je super. Máme dve víťazstvá po sebe a chceme na to nadviazať aj vo štvrtok a potom pokračovať v lige. Aj my cítime, že môžeme byť ešte lepší a silnejší,“ dodal Procházka.

Ščasný by mal mať k dispozícii takmer rovnaký káder ako pred týždňom. Pre menšie zranenie, ktoré si privodil v súboji s Ružomberkom, bude absentovať útočník Jakub Paur. Medzitým sa do tréningového procesu vrátil stredopoliar Erik Sabo, ale jeho návrat do súťažného kolotoča je vo štvrtok nepravdepodobný. Duel má úvodný výkop o 17.30 h, pískať bude srbský rozhodca Pavle Ilič. Postupujúci tím sa v 3. predkole stretne s úspešnejším zo súboja medzi bosnianskym FK Sarajevo a rumunskou Universitateou Craiova (prvý zápas 2:1).