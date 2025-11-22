ONLINE: FC Košice - FC Spartak Trnava dnes, Niké liga LIVE (15. kolo)

KOŠICE. Futbalisti FC Košice a FC Spartak Trnava dnes hrajú zápas 15. kola Niké ligy.
ONLINE PRENOS: FC Košice - FC Spartak Trnava dnes (Niké Liga LIVE, 15. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
22.11.2025 o 18:00
15. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trnava
Prenos
Prajem peknú sobotu pri sledovaní zápasu NIke ligy medzi FC Košice a FC Spartak Trnava.
FC Košice
Po veľkom zemetrasení v domácom mužstve sa ku kormidlu dostáva dočasne bývalý tréner Žiliny Peter Černák. Košice začali sezónu doslova katastrofálne. Po 14. kole majú na svojom konte len 7 bodov a vysoko negatívne skóre 18:34. Domáce vedenie odvolalo už dvoch trénerov. Prvým bol český lodivod Roman Skuhravý a následne dlho nevydržal na lavičke ani František Straka. Uvidíme čo dnes predvedú domáci futbalisti a či sa im podarí zabodovať.
FC Spartak Trnava
V hosťujúcom mužstve sa tiež odvolával hlavný tréner. Skončil Michal Ščasný a tak A mužstvo povedie Martin Škrtel. Spartakovci majú na svojom konte zatiaľ 23 bodov a pozitívne skóre 24:13. Trnave aktuálne patrí 4. pozicía. Svoj posledný ligový zápas odohrala na trávniku nováčika z Prešova a prehrala tesne 1:2. Jediný gól Trnavy strelil Timotej Kudlička.
FC Košice
FC Spartak Trnava
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
14
9
4
1
35:17
31
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
13
9
3
1
30:18
30
V
V
V
P
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
14
8
4
2
27:12
28
V
V
V
P
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
13
7
2
4
24:13
23
P
V
V
R
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
14
5
4
5
21:21
19
P
R
P
P
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
13
5
3
5
21:23
18
V
P
V
R
P
7
AS TrenčínAS Trenčín
14
5
1
8
13:24
16
V
P
P
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
14
3
6
5
16:22
15
V
P
V
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
14
4
3
7
17:24
15
P
R
P
V
V
10
MFK SkalicaMFK Skalica
14
2
6
6
12:20
12
P
R
P
R
R
11
MFK RužomberokMFK Ružomberok
13
3
3
7
13:19
12
P
R
R
P
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
14
2
1
11
18:34
7
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body