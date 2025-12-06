ONLINE: FC Košice - ŠK Slovan Bratislava dnes, Niké liga LIVE (17. kolo)

Futbalisti FC Košice a ŠK Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 17. kola Niké ligy.
ONLINE PRENOS: FC Košice - ŠK Slovan Bratislava dnes (Niké Liga LIVE, 17. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
06.12.2025 o 18:00
17. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Želám príjemný večer pri sledovaní futbalového zápasu Nike ligy medzi FC Košice a ŠK Slovan Bratislava.
FC Košice
Východniarom sa v tejto sezóne absolútne nedarí. Na lavičke v priebehu tejto sezóny skončili už dvaja hlavní tréneri. Najprv sa porúčal Roman Skuhravý a následne na to skončil aj František Straka. Aktuálne je hlavný lodivodom na lavičke Košíc Peter Černák. Domáci futbalisti sú na chvoste celej súťaze. Na svojom konte majú 8 bodov a negatívne skóre 20:37.
ŠK Slovan Bratislava
Zverenci Vladimíra Weissa prežívajú veľmi zvláštnu sezónu plnú zvratov. Cez týždeň odohrali zápas na domácom trávniku proti Ružomberku a po veľmi zlom výkone prehrali 1:2. Slovan je aj napriek tomu lídrom celej súťaže so ziskom 36 bodov a pozitívnym skóre 35:22. Hostia z Bratislavy sú dnes jasným favoritom. Uvidíme či sa im to podarí potvrdiť aj na trávniku.
FC Košice
ŠK Slovan Bratislava
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
16
11
3
2
35:22
36
P
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
16
10
4
2
39:20
34
P
V
V
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
16
9
5
2
30:12
32
V
R
V
V
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
16
10
2
4
31:15
32
V
V
V
P
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
16
6
4
6
27:26
22
P
V
P
R
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
16
6
3
7
24:27
21
P
V
P
V
P
7
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
16
4
7
5
19:24
19
V
R
V
P
V
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
16
5
3
8
18:26
18
P
V
P
R
P
9
MFK RužomberokMFK Ružomberok
16
4
4
8
18:25
16
V
R
P
P
R
10
AS TrenčínAS Trenčín
16
5
1
10
14:31
16
P
P
V
P
P
11
MFK SkalicaMFK Skalica
16
2
6
8
14:24
12
P
P
P
R
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
16
2
2
12
20:37
8
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body