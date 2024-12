Skuhravý bol rád, že Košice vôbec nastúpili: Čo sa nám stalo, už bolo priveľa

KOŠICE. Košičania síce neprehrali posledných šesť ligových zápasov, ale z víťazstva sa naposledy tešili pred pol druha mesiacom. Od konca októbra si pripísali päť remíz v rade. Ani v domácom zápase s poslednou Skalicou nenašli cestu k trom bodom a nakoniec môžu byť radi, že získali aspoň jeden. Zápas nezačali Košičania zle, ale stačila jedna chyba v defenzíve a v desiatej minúte išli Skaličania prekvapujúco rýchlo do vedenia, keď rýchlu kontru hostí zakončil gólom Alex Sobczyk.

Domácich síce v polovici druhého polčasu vrátil do zápasu ich kanonier Žan Medved, ale pri tom, čo sa dialo na ihrisku v samom závere môžu, Košičania ďakovať brankárovi Šipošovi za to, že nakoniec aspoň remizovali. Platonický tlak a deravá defenzíva Už pri pohľade na predzápasovú súpisku Košíc bolo jasné, že to nebudú mať so Skalicou jednoduché. Na súpiske chýbalo viacero hráčov základu, vrátane kapitána Jána Kriváka.

zľava Adam Krčík (Skalica) a Lukáš Fabiš (Košice) v zápase 17. kola Niké ligy (Autor: TASR)

„Počas dva a pol mesiaca v Košiciach som zažil všeličo, čo sa týka zdravotného stavu, no to, čo sa nám stalo tento týždeň, bolo priveľa. Bez toho, aby sme to považovali za výhovorku sme radi, že sme zápas vôbec odohrali a za to patrí hráčom vďaka. To, že sme ho neodohrali dobre, sme všetci videli,“ začal hodnotenie zápasu tréner Košíc.

Ako priznal, nakoniec sú Košičania radi aj za bod: „Stále sa trápime s pomalou rozohrávkou z defenzívy, veľmi jednoducho sme sa Skalici dovolili dostať do vedenia a z vlastnej skúsenosti viem, že v takom prípade je úplne iným mužstvom zodpovedne bráni a dokáže kúskovať hru. Na našich hráčoch bolo najmä v druhom polčase vidieť, že veľmi chcú, ale počas celého zápasu chýbala tomu kvalita. A nakoniec sme dnes radi aj za ten bod, lebo to, čo sme v závere vyvádzali pri prechode do defenzívy sa len tak nevidí a len vďaka Šipošovi máme dnes bod. Musíme sa s pokorou pripraviť na posledný zápas a potom si celú jeseň v pokoji zhodnotiť a urobiť také kroky, aby sme na jar boli lepší, hladnejší a úspešnejší.“ VIDEO: Zostrih zápasu

Záchranca Medved Rovnako ako pred týždňom v Komárne, aj doma so Skalicou zachránil Košiciam bod Žan Medved. „Ťažká situácia, chceli sme konečne vyhrať a opäť sa to nepodarilo. Boli tam v druhom polčase nejaké momenty na to, aby sme to otočili na našu stranu. Ale treba priznať aj to, že aj Skalica tam mala v závere dobré kontry a šance, takže z pohľadu výsledku je remíza asi reálnym obrazom toho, čo sa dialo. Ale je to málo vzhľadom na to, kde chceme byť. Keď chceme hrať v hornej šestke musíme takéto zápasy lepšie zvládnuť,“ priznal Medved, ktorý zaknihoval deviaty gól sezóny. Košičania mali opticky viac z hry, kopali množstvo štandardiek, z ktorých mnohé vyriešili veľmi zle. Na druhej strane v obrane pri snahe strhnúť víťazstvo na svoju stranu, otvárali obrovské okná na rýchle kontry Skaličanov.

Šípošova chladná hlava A tak nad všetkými vynikol košický brankár Šípoš, ktorý vychytal možno päť či šesť stopercentných šancí. „Snažil som sa chytať najlepšie ako viem a nedostať gól, hoci jeden som dostal. Chcel som zachovávať chladnú hlavu, mať dobré postavenie a som rád, že sa mi to viackrát podarilo,“ komentoval svoj výkon Šípoš, podľa ktorého je síce päť remíz v rade veľa, ale stále je to lepšie ako zápas prehrať: „Posledné zápasy sú také hore dole, mohli sme ich aj vyhrať aj prehrať. Na jednej strane nás teší, že sme neprehrali, ale hnev z toho, že sme nevyhrali je asi väčší.“ Nepremenené šance ich zrážajú Skaličania v Košiciach prerušili sériu troch prehier, ale bod sa im napokon málil. Šancí strhnúť víťazstvo na svoju stranu mali veľa, dokonca v nadstavenom čase mohol v druhej gólovej šanci v zápase rozhodnúť Lukáš Leginus. „S týmto bojujeme už celú sezónu. Nevieme premeniť šance a na tom strácame body. V každom zápase si ich dokážeme vytvoriť, ale stále nám chýba ich stopercentne dokončiť a otočiť tak zápasy na svoju stranu,“ povedal po zápase s tým, že bod je z Košíc napokon málo.

Podľa trénera Davida Oulehlu zápas v Košiciach priniesol to, čo očakávali: „V prvom polčase sa nám podarilo dodržať taktický plán a eliminovali sme prednosti súpera a domáci v ňom nemali prakticky žiadnu gólovú šancu. Podaril sa nám jeden brejk, takže s prvým polčasom sme spokojní.“ Mrzel ho najmä druhý polčas. Jednak gól, ktorým Košičania vyrovnali po chybe v strede poľa, ale najviac ho hnevalo nepremieňanie šancí. „Myslím si, že dnes sme aj na šance aj na príležitosti si ich vytvoriť mali toho viac a preto zápas beriem ako stratu dvoch bodov. Som však veľmi nespokojní, pretože sme v druhom polčase mali veľa dobrých ofenzívnych situácií, ktoré sme nedokázali využiť. Som na mužstvo nahnevaný, lebo to je to, čo nás zráža a kvôli čomu sme tam kde sme. Vždy urobíme nejakú hlúpu chybu, súper nás potrestá a my naše dobre situácie nevieme dobre dohrať,“ dodal Oulehla.